فرج عامر يكشف عن موقف أسد الحملاوي من عروض الأندية المصرية

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، موقف المهاجم الفلسطيني السويدي أسد الحملاوي من الأنباء المتداولة بشأن تلقيه عروضًا من أندية مصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحملاوي

وأكد عامر أن الحملاوي لا يعلم شيئًا عن العروض التي يتحدث عنها الإعلام الرياضي المصري، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعب ينصب حاليًا مع ناديه.

وأضاف أن أسد الحملاوي أوضح أنه في حال وصول عروض رسمية وجادة، سيقوم بدراستها بالتنسيق مع وكيل أعماله وناديه الحالي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.