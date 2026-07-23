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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومي المرأة بالشرقية بالتعاون مع اليونيسف ينفذ مبادرة دوي لتمكين الفتيات

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة والفتاة وبناء قدراتهما، انطلاقا من الإيمان بدورهما في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية المهارات الحياتية والقيادية للفتيات، وترسيخ قيم الوعي والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت الدكتورة عطية عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع ينفذ مبادرة "دُوِّي" بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف تنمية مهارات الفتيات، وبناء الثقة بالنفس، وتعزيز مهارات التواصل والقيادة، ونشر الوعي والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع، ودعم الفتيات لمواجهة التحديات المجتمعية.

وأضافت مقررة الفرع أن المبادرة تتضمن تدريبا مركزيا لإعداد كوادر من المدربات القادرات على نقل الخبرات داخل المحافظة، يعقبه تنفيذ معسكر تدريبي محلي للفتيات بمركز الزقازيق خلال شهر أغسطس، يستفيد منه ١٠٠ فتاة، ويتضمن أنشطة تدريبية وتفاعلية وورشا للحرف اليدوية والرسم، إلى جانب لقاءات توعوية لأولياء الأمور.

الشرقية محافظ الشرقية تمكين المرأة التنمية المستدامة

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