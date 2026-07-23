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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهباز شريف لـ بن سلمان: نقف بثبات وحزم إلى جانب السعودية في هذا الوقت الحرج

شاهباز شريف
شاهباز شريف
محمود نوفل

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، صباح اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وليس العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء.

وعبر منصة “إكس”، فقد دان شريف بأشد العبارات الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر. 

وقال المسئول الباكستاني إن هذه الأعمال غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وتهدد حرية الملاحة، وتقوض السلم والأمن الإقليميين.

كما جدد تأكيده على تضامن باكستان الكامل مع المملكة العربية السعودية، مضيفا: “وأبلغته أنني، إلى جانب المشير عاصم منير، والشعب الباكستاني بأسره، نقف بثبات وحزم إلى جانب القيادة السعودية والشعب السعودي الشقيق في هذا الوقت الحرج”.

وختم: “واتفقنا أنا والأمير محمد بن سلمان على مواصلة العمل عن كثب من أجل الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان الانسياب المتواصل للتجارة البحرية المشروعة عبر البحر الأحمر، وكذلك عبر مضيق هرمز، وفي عموم المنطقة”.

شاهباز شريف محمد بن سلمان باكستان السعودية الحوثيين

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