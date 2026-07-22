مقتل 10 مسلحين خلال عمليات أمنية جنوب غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء مقتل عشرة مسلحين خلال عمليات نفذتها قوات الأمن على مدار ال48 ساعة الماضية في مقاطعتي "سوارب" و"ماستونج" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأن قوات الأمن شنت العمليات استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المقاطعتين، مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين في مقاطعة "سوراب" وثلاثة آخرين في مقاطعة "ماستونج".

وأضافت الإدارة أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال انتحاريتين خلال العملية التي نفذتها في مقاطعة "ماستونج".. كما صادرت أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة بحوزة المسلحين القتلى.. مشيرة إلى أن الجيش شن عمليات تمشيط في هذه المناطق من أجل القضاء على أي عناصر مسلحة متبقية.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".