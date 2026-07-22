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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تسعى للحصول على دعم أمريكي لتحسين وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية

باكستان تسعى للحصول على دعم أمريكي لتحسين وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية
باكستان تسعى للحصول على دعم أمريكي لتحسين وصولها إلى أسواق رأس المال العالمية
أ ش أ

طلبت باكستان، دعما أمريكيا أكبر لتحسين وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية، وتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتحسين تصنيفها الائتماني السيادي، وذلك خلال لقاء وزير المالية محمد أورنجزيب مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وأفادت وزارة المالية الباكستانية -في بيان نشرته اليوم الأربعاء- بأن أورنجزيب أطلع وزير الخزانة الأمريكي على التقدم الاقتصادي الذي أحرزته باكستان، مشيرا إلى أن البلاد انتقلت من مرحلة "الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام قائم على التصدير".

وخلال الاجتماع، سلط وزير المالية الباكستاني الضوء أيضا على "الآثار السلبية للوضع الإقليمي على الاقتصاد الباكستاني"، مشيرا إلى أن الاقتصاد لا يزال عرضة للتأثر بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن أورنجزيب طلب "دعما أمريكيا أكبر لباكستان في مسيرتها نحو الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتعزيز تصنيفها الائتماني السيادي".

وأعرب وزير المالية الباكستاني عن رغبة بلاده في التعاون الأمريكي فيما يتعلق بـ"تحسين الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، فضر عن زيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وذلك استنادا إلى التصنيف الائتماني السيادي".

كما استعرض الجانبان آفاق توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائيةن بحسب البيان الباكستاني.

أسواق رأس المال الدولية تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وزير المالية محمد أورنجزيب

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