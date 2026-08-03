حتحوت: عبد الحفيظ يطالب وائل جمعة بتحصين موهبة الأهلي الشابة

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، من وائل جمعة مدير الكرة بالفريق عقد جلسة خاصة مع محمد عبد الله لاعب الفريق من أجل تعديل عقده بشكل يتناسب مع إمكانياته كأحد المواهب الشابة التي يعول عليها النادي كثيراً خلال السنوات المقبلة.

وقال حتحوت عبر برنامج "مودرن سبورتس" على فضائية "مودرن": طلب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي، من وائل جمعة مدير الكرة بالفريق عقد جلسة خاصة مع محمد عبد الله لاعب الفريق من أجل تعديل عقده بشكل يتناسب مع إمكانياته كأحد المواهب الشابة التي يعول عليها النادي كثيراً خلال السنوات المقبلة.

وتابع: يرى عبد الحفيظ أن موهبة عبد الله تستحق الإهتمام والرعاية خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق ، وطلب الإبقاء عليه ورفض رحيله بعدما تلقى عروض كثيرة الفترة الماضية أبرزها من سيراميكا كليوباترا الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة وعرض آخر من نادي زيورخ السويسري الذي يتولى تدريبه حالياً السويسري مارسيل كولر المدير الفني الأسبق للأهلي.