قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات في لائحة الدوري للموسم الجديد
ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة لـ19 شهيدا
6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من 2026
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 3 أغسطس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
بتصميم رياضي عصري.. كل ما تريد معرفته عن جاجوار I-Pace
إحنا نرد ليه!.. إعلامي يكشف سبب تجاهل الزمالك لخطاب الأهلي الموجه لاتحاد الكرة
زوجة ضحية سفاح الإسماعيلية تروي اللحظات الأخيرة: خرج لإطعام أطفاله وعاد في كفن
هاني حتحوت: اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي ويؤكد ثقته في لجنة الحكام الجديدة
فريق سيدات تنس الأهلي يتوج ببطولة الدوري العام
برشلونة يفتح الباب أمام رحيل فيران توريس وينتظر عرضًا رسميًا من سان جيرمان
وظائف بـ 15 ألف جنيه شهريا.. قدم الآن
الكهرباء: نظام الشرائح يحقق العدالة الاجتماعية والدولة تتحمل 371 مليار جنيه دعمًا سنويًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لميس الحديدي عن بيان الأهلي: خلافات عميقة وراء التصعيد

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن البيان الأخير الصادر عن النادي الأهلي يعكس حجم حالة الاحتقان التي وصلت إليها العلاقة بين القلعة الحمراء واتحاد الكرة، مشيرة إلى أن مثل هذه البيانات لا تصدر من إدارة الأهلي إلا بعد فترة طويلة من الصبر ومحاولات احتواء الأزمة.

وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها برنامج “الصورة” على قناة النهار، أن هناك محاولة جرت خلال الساعات الماضية لتهدئة الأجواء بين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ورئيس اتحاد الكرة المهندس هاني أبو ريدة، مؤكدة أن الهدف منها كان تحسين العلاقات وتقريب وجهات النظر، وليس الحديث عن مصالحة بالمعنى المباشر.

وأضافت أن المهندس ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، كان صاحب المبادرة، حيث رتب جلسة جمعت بين المهندس هاني أبو ريدة والكابتن محمود الخطيب، في محاولة لإزالة التوتر الذي ساد العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأشارت الحديدي إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تؤكد أن الاجتماع لم يحقق الهدف الذي عُقد من أجله، ولم يسفر عن التوافق المأمول بين رئيس الأهلي ورئيس اتحاد الكرة، وهو ما جعل الأزمة تستمر دون الوصول إلى حلول حقيقية.

وأوضحت أن ما حدث يعكس وجود خلافات كبيرة بين الجانبين، مؤكدة أن حجم التباعد بين الطرفين يبدو أكبر من أن يتم تجاوزه في جلسة واحدة، وهو ما انعكس لاحقًا في البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي، والذي حمل انتقادات واضحة لسياسات اتحاد الكرة.

واختتمت لميس الحديدي تصريحاتها بالتأكيد أن توقيت صدور بيان الأهلي جاء بعد أيام قليلة من تصريحات المهندس هاني أبو ريدة، وبعد فشل جهود التهدئة، معتبرة أن تعثر تلك المحاولة أسهم في استمرار التصعيد، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في العلاقة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة إذا لم يتم احتواء الخلافات والوصول إلى نقاط تفاهم مشتركة


 

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

كريستيانو رونالدو وأسرته

خير البر عاجله.. كريستيانو رونالدو يستعد للزواج بجورجينا بعد 10 سنوات من الحب

ترشيحاتنا

اكسترا نيوز

مصر تنطلق بالتصدير تستهدف مضاعفة عدد الشركات المصدرة ودعم الصناعات بالمحافظات

اكسترا نيوز

هيئة المعارض: مصر تنطلق بالتصدير تستهدف تأهيل الشركات وفتح أسواق أمام المصدرين الجدد

لميس الحديدي

نادر نور: توقفت فجأة عن التلحين ووجدت نفسي مطالبا بالبدء من جديد

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد