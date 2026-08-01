انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في جنوب سيناء

انطلقت، اليوم السبت الموافق 1 أغسطس، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، وسط انتظام أعمال اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، ومتابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم؛ للوقوف على سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية، اليوم، امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، برئاسة الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، انتظام سير داخل اللجان وذلك بحضور أعضاء غرفة العمليات، وهم: محمد محمود محمد، مدير التعليم الفني بجنوب سيناء، وإبراهيم إسماعيل الألفي، عضو عن التعليم الصناعي، ورباب محمد الدسوقي، مدير التعليم الزراعي، وأحمد شعبان، عضو الإحصاء، ومحمود جلال، عضو غرفة العمليات، ووحيد عزمي، مسؤول الاستراحات، وعزت الصغير، مدير إدارة الأمن بالمديرية، إلى جانب عضو من مديرية الأمن وعضو من وزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا انتظام سير امتحانات الدور الثاني بجميع لجان المحافظة، مشيرة إلى عدم ورود أي شكاوى أو مشكلات من شأنها التأثير على سير الامتحانات.

ووجهت الدكتورة وفاء محمد رضا بضرورة ح توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات والضوابط والمعايير المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن انتظام اللجان وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنضبطة.