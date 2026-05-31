سعر BYD أتو 3 الكروس أوفر في الإمارات

أعلنت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد BYD أتو 3، وتنتمي أتو 3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر حاليا في جيلها الثالث، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتعمل علي منصة إي بلاتفورم 3.0 إيفو الأحدث من بي واي دي ، مع بطاريات بليد من الجيل الثاني وتقنية الشحن السريع فلاش تشارجينج .

سيارة بي واي دي أتو 3 الجديدة

محرك بي واي دي أتو 3

تحصل سيارة بي واي دي أتو 3 علي قوتها من بطارية سعة 68.5 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 630 كم/ساعة، وتعمل بنظام دفع خلفي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام تعليق أمامي ماكفرسون وخلفي مستقل بخمس وصلات، وبها نظام دي سس-سي للتحكم بتخميد الهيكل، ونظام آي تاك 2.0 للتحكم بالعزم، وتقنية تي بي سي (TBC) للمساعدة في الحفاظ على ثبات السيارة عند انفجار أحد الإطارات.

أبعاد بي واي دي أتو 3

تأتى سيارة بي واي دي أتو 3 في سوق السيارات بطول 4665 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1675 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2770 مم .

مواصفات بي واي دي أتو 3

زودت سيارة بي واي دي أتو 3 بالعديد من المميزات من ضمنها، وجه التنين الشهيرة لدى بي واي دي، وبها واجهة أكثر انسيابية، ومصابيح نحيفة، وبها مقابض أبواب شبه مخفية، وشريط إضاءة خلفي ممتد بعناصر مضيئة بتصميم منسوج، وبها شاشة وسطية أكبر تعمل بنظام دي لينك الأحدث، وبها عجلة قيادة جديد ثنائية الأذرع، وشاشة عرض أمامية .

وبها شاحن لاسلكي للهواتف بقوة 50 واط، وبها مقعد أمامي للراكب بنمط كوين سيت مع دعم للساقين، وبها صندوق تبريد وتهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية وتدفئة لعجلة القيادة، وبها ونظام صوتي مكون من 16 سماعة، وبها30 وحدة استشعار لدعم المساعدة في القيادة على الطرق السريعة وداخل المدن، وبها نظام ركن آلي.

سعر بي واي دي أتو 3 في الإمارات

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي أتو 3 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 61 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي أتو 3 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 66 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة بي واي دي أتو 3 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 72 ألف درهم إماراتي .

الفئة الرابعة من سيارة بي واي دي أتو 3 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 76 ألف درهم إماراتي .