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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هوندا سوبر إن الكهربائية تظهر لأول مرة

هوندا سوبر إن الكهربائية
هوندا سوبر إن الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا سوبر إن الكهربائية، وتنتمي Super-N لفئة السيارات الهاتشباك، وتعتبر Super-N أرخص سيارة كهربائية تقدمها هوندا في السوق الأوروبي، وواحدة من أرخص السيارات الكهربائية المعروضة للبيع في بريطانيا.

هوندا سوبر إن الكهربائية

تعتمد هوندا سوبر إن على سيارة سوبر ون (Super-One) اليابانية من فئة كي، وتستمد تصميمها من الهاتشباك الشهيرة سيتي تيربو 2 من ثمانينيات القرن الماضي، وتأتي السيارة بتصميم صندوقي صغير، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رينو توينجو، وبي واي دي دولفين سيرف .

أبعاد هوندا سوبر إن الكهربائية

هوندا سوبر إن الكهربائية

تأتى سيارة هوندا سوبر إن الكهربائية في سوق السيارات بطول 360 متر، وعرض 157 متر، وقادرة على استيعاب أربعة ركاب بشكل مريح .

محرك هوندا سوبر إن الكهربائية

تنتج سيارة هوندا سوبر إن الكهربائية قوة 63 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 14.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصدر صوت محرك اصطناعي لتعزيز إحساس القيادة، وبها بطارية سعة 29.6 كيلوواط/ ساعة.

هوندا سوبر إن الكهربائية

ويمكن لسيارة هوندا سوبر إن الكهربائية ان تقوم بقطع مسافة 206 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وعند القيادة داخل المدن يمكن أن ترفع المدى إلى 320 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويتم شحنها حتى 80% في مدة 30 دقيقة.

مواصفات هوندا سوبر إن الكهربائية

هوندا سوبر إن الكهربائية

زودت سيارة هوندا سوبر إن الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد خلفية قابلة للطي إلى الأعلى بنظام المقاعد السحرية، وبها نظام معلومات وترفيه يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومتصل بها نظام صوتي من Bose .

تاريخ شركة هوندا في صناعة السيارات

هوندا سوبر إن الكهربائية

تأسست شركة هوندا عام 1948 على يد المهندس سويتشيرو هوندا، وبدأت كشركة لتصنيع الدراجات النارية قبل أن تدخل قطاع إنتاج السيارات عام 1963، واشتهرت عالمياً بالابتكار والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، لتصبح واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات في العالم.

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا سوبر إن الكهربائية وتنتمي Super N لفئة السيارات الهاتشباك السيارات الهاتشباك Super N هوندا سوبر السيارات الكهربائية سوبر ون Super One محرك هوندا سوبر إن الكهربائية أبعاد هوندا سوبر إن الكهربائية مواصفات هوندا سوبر إن الكهربائية

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