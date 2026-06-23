تويوتا وفولكس فاجن في ورطة بسبب عيب خطير

تواجه الشركات الكبرى في عالم السيارات تحديات معقدة تفرضها التحولات الاقتصادية؛ فبعد عقود من التوسع المفرط وزيادة الخيارات لتلبية رغبات كافة الأسواق العالمية، تلتفت كبرى المجموعات الآن نحو حلول جذرية تهدف إلى تقليص النفقات وضمان الاستمرارية. وتجد مجموعة فولكس واجن الألمانية نفسها اليوم في مواجهة نفس الأزمة الهيكلية التي تسعى تويوتا اليابانية جاهدة لمعالجتها وتجاوزها.

الخيارات الفائضة.. عبء الإنتاج على نطاق عالمي

تتبنى فولكس واجن نموذج عمل يرى العالم بأكمله كسوق مستهدفة؛ وهو ما دفعها تاريخيًا لتقديم باقة واسعة ومتنوعة للغاية من الطرازات والفئات لتلائم متطلبات كل منطقة على حدة.

ومع ذلك، تحول هذا التنوع الكبير إلى عبء مالي باهظ؛ فالعدد الزائد من المنصات وخطوط الإنتاج يرفع التكاليف اللوجستية ويقلل من كفاءة التصنيع، مما جعل المجموعات العملاقة تعيد التفكير في استراتيجياتها للتركيز على الطرازات ذات الإقبال الكثيف والمبيعات العالية عالميًا.

عام قاسٍ وإجراءات تقشفية صارمة

شكل عام 2025 محطة صعبة للغاية في مسيرة علامة فولكس واجن التجارية، إذ بدأت الشركة في تنفيذ سلسلة من التخطيطات الصارمة لخفض النفقات في مختلف قطاعاتها. وتأتي هذه الخطوات كاستجابة مباشرة لتراجع هوامش الربح وزيادة الضغوط التنافسية عالميًا، خاصة في الأسواق الأوروبية والصينية.

خطة تسريح كبرى تطال المصانع الألمانية

تشير البيانات الرسمية الحديثة إلى أن فولكس واجن تعتزم الاستغناء عن نحو 28,000 موظف بحلول عام 2030. وسوف تتحمل المصانع الموجودة داخل ألمانيا العبء الأكبر من هذه الاقتطاعات، حيث تشمل الخطط إلغاء قرابة 19,000 وظيفة محليًا، مما يعكس بوضوح الصعوبات البالغة التي يواجهها قطاع تصنيع السيارات في معقله التقليدي.

لن تقتصر هذه الإجراءات التقشفية على العلامة الأم فحسب، بل ستمتد آثارها لتشمل المجموعة بأكملها؛ فبحلول نهاية العقد الحالي، يُتوقع أن يتجاوز إجمالي الوظائف الملغاة حاجز 50,000 وظيفة موزعة بين علامات فولكس واجن، وبورشه، وأودي، بالإضافة إلى الشركات التابعة الأخرى.

ويهدف هذا الإجراء الصعب إلى إعادة هيكلة الهرم الوظيفي وضبط الطاقات الإنتاجية لتتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تقليص تنوع الموديلات والتركيز الكامل على المنتجات ذات العوائد المرتفعة. ورغم الاستقرار على هذا التوجه الشامل، إلا أن الشركة لم تعلن رسميًا حتى الآن عن قائمة الطرازات المحددة التي سيتم إيقاف إنتاجها نهائيًا في المرحلة المقبلة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التكهنات حول الموديلات التي ستخرج من خطوط التجميع لعدم تحقيقها الجدوى الاقتصادية المطلوبة.