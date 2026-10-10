عالميًا.. سكودا تقدم SLAVIA MONTE CARLO بهذا السعر

تقدم سكودا سيارتها SLAVIA MONTE CARLO في السوق الهندية، ضمن فئة السيدان التي تجمع بين التصميم الرياضي والتجهيزات الحديثة وخيارات متعددة لمنظومة الحركة.

وتحمل السيارة مجموعة من التعديلات التي تميز إصدار Monte Carlo عن النسخ الأخرى، سواء على مستوى التفاصيل الخارجية أو تجهيزات المقصورة.

تصميم سكودا SLAVIA MONTE CARLO

حصلت السيارة سكودا SLAVIA MONTE CARLO على شبكة أمامية باللون الأسود على جانبيها خطوط حمراء، إلى جانب مصابيح أمامية بتصميم حاد وتقنية LED. وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية، وجنوطًا بتصميم مروحي الشكل، تجمع بين اللونين الأسود والفضي، مع علب للمكابح الحمراء.

سكودا SLAVIA MONTE CARLO

محركات وأداء سكودا SLAVIA MONTE CARLO

تتوفر سكودا SLAVIA بمحرك بنزين TSI سعة 1.0 لتر، بقوة تبلغ 114 حصانًا، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات.

سكودا SLAVIA MONTE CARLO

وتقدم السيارة بمحرك اخر تبلغ سعته 1.5 لتر من فئة TSI، وتصل قوته إلى 148 حصانًا، مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع منظومة الدفع الأمامي للعجلات أيضًا

سكودا SLAVIA MONTE CARLO

تجهيزات سكودا SLAVIA MONTE CARLO

تضم مقصورة السيارة سكودا SLAVIA MONTE CARLO شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 بوصة، مع تحسينات في قدرات المعالجة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، بدلًا من الشاشة السابقة التي بلغ مقاسها 8 بوصات.

سكودا SLAVIA MONTE CARLO

وتشمل التجهيزات أيضًا مقاعد خلفية مزودة بوظيفة التدليك، ونظام تكييف أوتوماتيكي محدث، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة تساعد السائق على مراقبة المنطقة المحيطة بالسيارة، كما تأتي السيارة بعدد 6 وسائد هوائية بصورة قياسية، مع حساسات للركن وفتحة سقف.

سكودا SLAVIA MONTE CARLO

أسعار سكودا SLAVIA MONTE CARLO في السوق الهندية

تبدأ أسعار سكودا SLAVIA من 999,900 روبية هندية لفئة Classic بما يعادل نحو 10,400 دولار، ويصل سعر فئة Monte Carlo إلى 1,884,000 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 19,500 دولار أمريكي.