قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد
برق ورعد وأمطار بشرم الشيخ.. محافظ جنوب سيناء يرفع درجة الاستعداد
أساسي أم ورقة رابحة؟.. انقسام داخل الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة
روسيا : اقتراح إخراج اليورانيوم الإيراني المخصب لا يزال ساريًا
ضبط صناع محتوى فيديوهات الرقص بملابس نسائية خادشة للحياء بالإسكندرية
هجوم أوكراني بالمسيرات يمنع هبوط طائرات حكومية روسية في موسكو
فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان
50 مليار دولار .. الشرع ينشأ صندوق سيادي في سوريا من أموال النظام السابق
رياح الصليب تقترب.. موعد النوة المقبلة في الإسكندرية
النائب محمد أبو العينين ينعي البرلمانية أماني أبو سحلي
الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية تنعي النائبة أماني أبو سحلي
خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عالميًا.. سكودا تقدم SLAVIA MONTE CARLO بهذا السعر

سكودا SLAVIA MONTE CARLO
سكودا SLAVIA MONTE CARLO
صبري طلبه

تقدم سكودا سيارتها SLAVIA MONTE CARLO في السوق الهندية، ضمن فئة السيدان التي تجمع بين التصميم الرياضي والتجهيزات الحديثة وخيارات متعددة لمنظومة الحركة.

وتحمل السيارة مجموعة من التعديلات التي تميز إصدار Monte Carlo عن النسخ الأخرى، سواء على مستوى التفاصيل الخارجية أو تجهيزات المقصورة.

 

تصميم سكودا SLAVIA MONTE CARLO

حصلت السيارة سكودا SLAVIA MONTE CARLO على شبكة أمامية باللون الأسود على جانبيها خطوط حمراء، إلى جانب مصابيح أمامية بتصميم حاد وتقنية LED. وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية مزودة بإشارات ضوئية، وجنوطًا بتصميم مروحي الشكل، تجمع بين اللونين الأسود والفضي، مع علب للمكابح الحمراء.

 سكودا SLAVIA MONTE CARLO

محركات وأداء سكودا SLAVIA MONTE CARLO 

تتوفر سكودا SLAVIA بمحرك بنزين TSI سعة 1.0 لتر، بقوة تبلغ 114 حصانًا، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات. 

 سكودا SLAVIA MONTE CARLO

وتقدم السيارة بمحرك اخر تبلغ سعته 1.5 لتر من فئة TSI، وتصل قوته إلى 148 حصانًا، مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع منظومة الدفع الأمامي للعجلات أيضًا

 سكودا SLAVIA MONTE CARLO

تجهيزات سكودا SLAVIA MONTE CARLO 

تضم مقصورة السيارة سكودا SLAVIA MONTE CARLO شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.1 بوصة، مع تحسينات في قدرات المعالجة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، بدلًا من الشاشة السابقة التي بلغ مقاسها 8 بوصات. 

 سكودا SLAVIA MONTE CARLO

وتشمل التجهيزات أيضًا مقاعد خلفية مزودة بوظيفة التدليك، ونظام تكييف أوتوماتيكي محدث، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة تساعد السائق على مراقبة المنطقة المحيطة بالسيارة، كما تأتي السيارة بعدد 6 وسائد هوائية بصورة قياسية، مع حساسات للركن وفتحة سقف.

 سكودا SLAVIA MONTE CARLO

أسعار سكودا SLAVIA MONTE CARLO في السوق الهندية

تبدأ أسعار سكودا SLAVIA من 999,900 روبية هندية لفئة Classic بما يعادل نحو 10,400 دولار، ويصل سعر فئة Monte Carlo إلى 1,884,000 روبية هندية، أي ما يعادل نحو 19,500 دولار أمريكي.

سكودا SLAVIA SLAVIA MONTE CARLO سكودا SLAVIA MONTE CARLO أسعار سكودا SLAVIA MONTE CARLO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رواتب

بعد 12 يوما.. موعد صرف رواتب العاملين بالدولة

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

حسام حسن

تحرك مفاجئ من رئيس طرابزون تجاه حسام حسن بسبب صلاح.. ماذا حدث؟

قناة الأهلي

مش خايف ولم أتردد.. مدرب الزمالك السابق يوضح موقفه من الظهور عبر قناة الأهلي

ترشيحاتنا

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

أذكار النبي قبل النوم

أذكار النوم الصحيحة كاملة مكتوبة.. حصنك الحصين للنوم العميق وراحة البال

قافلتان دعويتان

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الإسماعيلية وشمال سيناء

بالصور

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لـ سندوتشات المدارس

طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس
طريقة عمل لانشون الفراخ في البيت لسندوتشات المدارس

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت
أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. استمع لوجهة نظر الآخرين

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد