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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي: كندا تقدم 400 مليون دولار لمرفق الغابات الاستوائية

الرئيس البرازيلي: كندا تقدم 400 مليون دولار لمرفق الغابات الاستوائية
الرئيس البرازيلي: كندا تقدم 400 مليون دولار لمرفق الغابات الاستوائية
أ ش أ

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم /الأحد/، أن كندا ستقدم مساهمة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمرفق الغابات الاستوائية للأبد (تي إف إف إف)، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على هامش أعمال القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وقال دا سيلفا - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" - إن اللقاء الذي وصفه بـ"المثمر" تناول مشاركة البرازيل في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة "أنطاليا" التركية، مشيرا إلى أنه استعرض المزايا التي يوفرها مرفق الغابات الإستوائية للأبد، الذي يقوم على آلية مبتكرة تتيح تحقيق عوائد للمستثمرين بالتوازي مع دعم الدول التي تضم أراضيها غابات استوائية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الكندي أعلن تقديرا للطبيعة الابتكارية لهذه الآلية، تقديم مساهمة بلاده بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، معبرا عن استعداده للمساعدة في توسيع نطاق الدعم الدولي للمبادرة البرازيلية.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى الاتفاق أيضا على تنظيم زيارات متبادلة خلال عام 2027 بمشاركة وفود موسعة من رجال الأعمال في البلدين، فضلا عن الالتزام بالعمل على استكمال اتفاقية التجارة بين تكتل السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) وكندا خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية تنويع الشراكات التجارية، فيما تعهد رئيس الوزراء الكندي بزيارة البرازيل خلال الربع الأول من عام 2027.

كما تناول اللقاء ضرورة المضي قدما في إصلاح منظمة الأمم المتحدة؛ بما يجعلها أكثر تمثيلا وشرعية وفاعلية.

وفي ختام المباحثات، أكد الجانبان عزمهما تعميق الحوار وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرفق الغابات الاستوائية للأبد تي إف إف إف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هامش أعمال القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان

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