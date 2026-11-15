الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، معتبرة أنها انتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيد خطير وخرق للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم ، تضامن الأردن الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفه إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي سياق آخر، تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية جي. إم. فيبولاتيجيا أبونسو، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة الأردنية.

كما تسلّم الفايز نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية السودان كمال علي عثمان طه، سفيرًا معتمدًا ومقيمًا لدى المملكة.