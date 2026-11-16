الشوط الأول .. السنغال تتقدم على السودان 2-0 في تصفيات كأس أمم أفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب السنغال على منافسه السودان بنتيجة هدفين دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة عن طريق جاكسون فبل أن يضيف الأسود الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق مالك ضيوف

تشكيلة منتخب السودان

حراسة المرمى: منجد النيل

خط الدفاع: شيدي برجلان، محمد سعيد أحمد، مصطفى كرشوم، بخيت خميس

خط الوسط: عمار طيفور، أبو عاقلة عبد الله، ولي الدين خضر، عامر عبد الله

خط الهجوم: محمد عيسى، محمد عبد الرحمن (الغربال)

تشكيلة منتخب السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا، عبد الله سيك، موسى نياخات، إسماعيل ياكوبس

خط الوسط: حبيب ديارا، إدريسا غاي، بابي جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني