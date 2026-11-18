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قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، سوف يتم تشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم ايجارات مجمع شوادر نجع حمادي، بما يراعي الأوضاع الحالية للتجار، مع انتهاء العقود سبتمبر 2027، وأنه أصدر توجيهات بجدولة المستحقات المالية للملتزمين بسداد الأقساط، وفقا للضوابط المنظمة.



جاء ذلك خلال ‏تفقد محافظ قنا، مجمع شوادر نجع حمادي، لمتابعة أعمال المرافق، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين، حيث أكد المحافظ عدم العودة للعمل بالشادر القديم، مشيراً إلى استمرار العمل على تطوير مجمع الشوادر وتوفير سبل الراحة للتجار والمترددين عليه.



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‏رافقه خلال الجولة، المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، وحسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الصرف الصحى، ورصد الاحتياجات الفعلية للمجمع، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التجار.

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‏واستمع محافظ قنا، إلى كافة شكاوى المواطنين والتجار وتعرف على مطالبهم، المتعلقة بالخدمات والمرافق والإيجارات، وآليات العمل داخل المجمع، في إطار تحقيق التوازن بين حقوق التجار، ومتطلبات انتظام العمل، حيث وجه بمد خط سرفيس بعدد 8 مركبات إلى مجمع الشوادر خلال أسبوع، مع منح السائقين خطين، أحدهما لخدمة السوق والآخر لخدمة منطقة أخرى، بما يسهم في تسهيل حركة انتقال المواطنين والتجار وضمان تحقيق الانتفاع العادل للسائقين.

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ووجه الببلاوي، بتوفير عربة كسح يومية لخدمة الشادر، لحين الانتهاء من تنفيذ بيارة الصرف الصحي الخاصة بالمجمع، مع تكليف مديرية التموين بمتابعة أسعار الخضروات والسلع، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.



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‏إجراءات قانونية تجاه المتقاعسين

وشدد محافظ قنا، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد الإيجارات، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بفسخ العقود الخاصة بالبايكات التي تقاعس أصحابها عن سداد المستحقات، واسترداد البايكات غير المستغلة، مؤكداً عدم السماح بترك أي باكيات دون استخدام، أو استغلالها بالمخالفة للقواعد المنظمة، بما يضمن تحقيق الانضباط داخل مجمع الشوادر والحفاظ على حقوق الدولة والتجار الملتزمين.

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