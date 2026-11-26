أكد الإعلامي أمير هشام أن النادي الأهلي كان يمتلك فرصة للعودة سريعًا إلى المنافسة على لقب الدوري المصري، من خلال التعاقد مع حسام البدري لتولي القيادة الفنية للفريق، عقب رحيل الحسين عموتة.

وقال أمير هشام، في تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي كان بإمكانه اختيار الطريق الأسهل من خلال إعادة حسام البدري، الذي رحب بشدة بالعودة إلى النادي، ولم تكن لديه أي أزمة بشأن إنهاء تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي.

وأضاف أن هناك مفاضلة جرت بين سامي قمصان ومحمد يوسف لتولي المسؤولية الفنية بصورة مؤقتة، إلى جانب طرح اسم حسام البدري لتولي القيادة الفنية بشكل رسمي، إلا أن التوجه النهائي اتجه نحو استمرار البحث عن مدرب أجنبي.

وأوضح أن ياسين منصور كان يتمسك بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، بينما كان محمود الخطيب لديه التوجه نفسه، مع وجود تحفظات على عودة حسام البدري.

وأشار إلى أن سامي قمصان كان متحفظًا في البداية على ترك منصبه مع المقاولون العرب، خاصة أنه كان يقدم نتائج مميزة، لكنه وافق في النهاية بعد تواصل سيد عبد الحفيظ معه وإقناعه بتولي المهمة داخل الأهلي.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي اختار الطريق الأصعب، رغم أن حسام البدري كان يمثل الخيار الأكثر أمانًا من وجهة نظره للعودة سريعًا إلى المنافسة على لقب الدوري المصري.