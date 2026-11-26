كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل تحركات النادي الأهلي للتعاقد مع حسام البدري لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، عقب رحيل الحسين عموتة.

حسام البدري

وقال أمير هشام، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن حسام البدري كان أحد الخيارات المطروحة بقوة لتولي تدريب الأهلي، حيث كان هناك اتجاه للتفاوض معه، بدعم من سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على ملف الكرة.

وأضاف أن البدري رحب بشدة بفكرة العودة إلى تدريب الأهلي، وأكد رغبته في العودة سريعًا إلى النادي، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي أزمة مع إدارة أهلي طرابلس الليبي بشأن رحيله.

وأوضح أن حسام البدري كان مستعدًا لإنهاء تعاقده مع أهلي طرابلس بصورة ودية، ولم تكن هناك عقبات تحول دون إتمام عودته إلى القلعة الحمراء.

وأشار أمير هشام إلى أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، كان يميل أيضًا إلى فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي، كما كانت لديه تحفظات على اسم حسام البدري، وهو ما ساهم في عدم الاستقرار على عودته لقيادة الفريق.