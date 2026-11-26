التبول الليلي المتكرر عند الأطفال من المشكلات التي تسبب القلق والإحراج للطفل والأم، خاصة عندما يستمر بعد سن الخامسة، وقد يحدث نتيجة عدم اكتمال نضج التحكم في المثانة أثناء النوم، أو زيادة إنتاج البول ليلًا، وفي بعض الحالات قد يرتبط بالإمساك أو التهابات المسالك البولية أو أسباب صحية أخرى.

وهناك مجموعة من العادات اليومية التي تساعد على تقليل التبول أثناء النوم، وتحسين قدرة الطفل على التحكم في المثانة.

8 طرق لتقليل التبول الليلي عند الأطفال

تنظيم شرب المياه: شجعي طفلك على شرب كمية كافية من المياه خلال النهار، مع تقليل المشروبات قبل النوم بساعة أو ساعتين دون حرمانه من الماء إذا شعر بالعطش.

دخول الحمام قبل النوم: احرصي على دخول الطفل الحمام قبل الذهاب إلى السرير مباشرة لتفريغ المثانة.

تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين: ابتعدي عن الشاي والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين، لأنها قد تزيد إدرار البول أو تهيج المثانة.

علاج الإمساك: قد يضغط الإمساك على المثانة ويؤثر في قدرتها على الاحتفاظ بالبول، لذلك اهتمي بتقديم الأطعمة الغنية بالألياف.

تنظيم مواعيد دخول الحمام: شجعي الطفل على التبول بانتظام خلال اليوم، كل ساعتين إلى 3 ساعات تقريبًا، وعدم الانتظار حتى يشعر بإلحاح شديد.

استخدام جدول متابعة: سجلي الليالي الجافة والليالي التي يحدث فيها التبول، مع تشجيع الطفل ومكافأته على الالتزام بالعادات الصحية وليس فقط على الاستيقاظ دون تبول.

تجنب توبيخ الطفل: لا تعاقبي طفلك أو تشعريه بالذنب، فالتبول أثناء النوم غالبًا يحدث دون إرادته، ويحتاج إلى الدعم والاحتواء.

استخدام منبه التبول الليلي: يمكن للطبيب اقتراح جهاز إنذار البلل الذي يصدر صوتًا عند بداية التبول، ويساعد الطفل تدريجيًا على الاستيقاظ والاستجابة لإشارات المثانة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

هناك علامات تستدعي تقييم الطفل طبيًا، ومنها:

استمرار التبول الليلي بعد سن الخامسة مع تكراره.

عودة التبول بعد فترة طويلة من التحكم الكامل في المثانة.

الشعور بألم أو حرقان أثناء التبول.

زيادة العطش والتبول بكميات كبيرة خلال النهار والليل.

وجود إمساك شديد أو تبول نهاري لا إرادي.

الشخير الشديد أو توقف التنفس أثناء النوم.

ويجب الانتباه إلى أن التبول الليلي المتكرر ليس دائمًا مشكلة سلوكية، فقد يرتبط بالسكري أو التهابات البول أو اضطرابات النوم، لذلك يساعد التشخيص المبكر على تحديد السبب والعلاج المناسب.