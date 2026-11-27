أوقفت الحكومة البريطانية بعض الخدمات التابعة لوزارة العمل والمعاشات، اعتبارا من اليوم الجمعة، كإجراء احترازي عقب رصد حادث سيبراني أثر على أنظمة الوزارة مساء أمس الخميس.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، للصحفيين اليوم الجمعة، إن السلطات تحقق حاليا في الحادث، الذي لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أنه لا توجد أدلة حتى الآن على استهداف جهات خبيثة وزارات أخرى.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تعمل بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ومركز التنسيق الحكومي في بريطانيا، للتحقيق في الحادث وإعادة الخدمات إلى العمل في أسرع وقت ممكن، مع الحد من أي اضطرابات.

وتشمل الخدمات المتأثرة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمتقاعدين، وطلبات الحصول على إعانة الائتمان الشامل، وطلبات إعانة الاستقلال الشخصي.

وأكدت الوزارة أن مدفوعات المعاشات والمساعدات الاجتماعية لم تتأثر بالحادث، وتستمر في صرفها بصورة طبيعية.

ولم تتضح بعد طبيعة الحادث السيبراني أو موعد استئناف الخدمات بشكل طبيعي.