كابلات وشاشة.. القبض على المتهمين بسرقة محكمة زينهم في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين، لاتهامهما بالتسلل إلى محكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم، والاستيلاء على كابلات كهربائية وشاشة من داخل غرفة المداولة رقم 10.

وكشفت التفاصيل الأولية للواقعة عن ضبط المتهمين أثناء وجودهما داخل المحكمة، وبحوزتهما المسروقات، التي تضمنت كابلات كهربائية وشاشة، وذلك عقب تسللهما إلى غرفة المداولة والاستيلاء على محتوياتها.

عقب ضبط المتهمين، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد جميع تفاصيلها.