وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات بمدينتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات بمدينتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

مشروعات الطرق والمرافق

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات والإسكان بالمدينتين، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للمواصفات الفنية المقررة.

مستشفى حدائق أكتوبر

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن مستجدات تنفيذ مشروع مستشفى حدائق أكتوبر، ومعدلات الإنجاز بمختلف قطاعات المشروع، حيث تتواصل أعمال الخرسانات بالمباني الملحقة، والأعمال الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات، إلى جانب أعمال تأسيس شبكات الكهرباء والميكانيكا، والعزل والتأسيسات الصحية، كما تتواصل أعمال استكمال المبنى الرئيسي والأسوار، بالتوازي مع تنفيذ باقي بنود المشروع، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز بمختلف قطاعات العمل.

ويُعد المشروع أحد المشروعات الحيوية الهادفة إلى دعم منظومة الرعاية الصحية بمدينة حدائق أكتوبر، حيث يجري تنفيذ المستشفى بسعة 220 سريرًا، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة لسكان المدينة والمناطق المحيطة.

وفي هذا السياق، وجهت وزيرة الإسكان بزيادة أعداد العمالة بالموقع، ومضاعفة معدلات توريد الخامات والمستلزمات اللازمة لاستكمال الأعمال، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في مختلف الأعمال، تمهيدًا لتسليم المشروع إلى الجهات المعنية وتشغيله.

كما تابعت وزيرة الإسكان جهود رفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة حدائق أكتوبر، بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لمظاهر العشوائية والإشغالات والباعة الجائلين.

وتتواصل أعمال صيانة الطرق والأرصفة ورفع كفاءتها بمختلف أنحاء المدينة، في إطار الخطة الدورية لجهاز المدينة للارتقاء بمستوى الطرق بالمناطق السكنية، حيث تشمل الأعمال صيانة الطبقات الأسفلتية وطبقات الأساس، ومعالجة مظاهر التآكل والهبوطات، إلى جانب رفع كفاءة الأرصفة والممرات، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتعزيز عوامل السلامة والأمان.

منظومة النظافة

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، تتواصل الأعمال بمختلف المناطق والأحياء، وشملت حتى الآن مناطق سكن مصر «الداون تاون»، والفيروز، وحدائق الياسمين، وشارع المنتزه، والنخيل 2، وذلك ضمن خطة العمل المتبعة لرفع كفاءة المناطق المختلفة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتضمنت الأعمال رفع المخلفات والتراكمات، وتنظيف الشوارع والممرات، وإزالة الأتربة من جوانب الطرق والأرصفة، وتفريغ نقاط تجميع القمامة، إلى جانب تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات والحفاظ على مستوى النظافة بالمناطق المستهدفة.

وتناول التقرير نتائج جولة المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بعدد من مناطق ومحاور المدينة، لمتابعة معدلات التنمية والحالة العامة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة المرور على منطقة اللوتس 1، وامتداد اللوتس، ومنطقة دهشور، ومدخل المدينة من طريق الفيوم، حيث تابع رئيس الجهاز ميدانيًا مستوى أعمال النظافة والزراعة والطرق والمرافق، إلى جانب الحالة العامة للمناطق والمحاور الرئيسية، ووجه بتكثيف أعمال المتابعة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم التوجيه بزيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء وأعمال الزراعة والتنسيق الحضاري، ومتابعة أعمال الطرق والإنارة والمرافق، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات يتم رصدها ميدانيًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية بمختلف مناطق المدينة.

وفي سياق متصل، استعرض التقرير مستجدات تنفيذ أحد مشروعات الإسكان الأخضر بالمدينة، ومعدلات تقدم الأعمال بالموقع، حيث تفقد رئيس الجهاز أعمال تنفيذ المشروع ويضم 82 عمارة بإجمالي 1968 وحدة سكنية، ضمن نموذج الإسكان الأخضر – القطاع الأول، والمقام بجوار منطقة النخيل 2 «1185 عمارة سابقًا»، لمتابعة مختلف بنود التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الجهود وتسريع معدلات التنفيذ بالمشروع، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ مختلف الأعمال، مشددة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين الجهات والشركات المنفذة لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للمستهدف.

وفي مدينة الشيخ زايد، تتواصل أعمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية دعمًا لخطط التنمية والتوسع العمراني بالمدينة، حيث شهدت منطقة «بيت الوطن» – المرحلة الثامنة، بدء تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالتزامن مع وصول توريدات مواسير المياه والصرف بأقطار مختلفة، تمهيدًا لاستكمال الأعمال وفقًا للبرامج التنفيذية والمواصفات الفنية المعتمدة، بما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني، ويسهم في تهيئة المنطقة لاستكمال مراحل تنميتها.

كما تناول التقرير نتائج جولة المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ومسؤولي الجهاز، لتفقد أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت بالطريق الفاصل بين منطقتي الربوة والياسمين، بين الحيين الرابع عشر والخامس عشر، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال على الطبيعة.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق، ودفع معدلات التنفيذ، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المقررة، بما يضمن استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمدينة وفقًا للمستهدف.