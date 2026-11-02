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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمم المتحدة تختار قاضيا مصريا لتمثيل شمال إفريقيا في أكبر منتدى إفريقي للذكاء الاصطناعي

الأمم المتحدة تختار قاضيا مصريا لتمثيل شمال إفريقيا في أكبر منتدى إفريقي للذكاء الاصطناعي
الأمم المتحدة تختار قاضيا مصريا لتمثيل شمال إفريقيا في أكبر منتدى إفريقي للذكاء الاصطناعي
أ ش أ

يشارك المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، في فعاليات أكبر منتدى لحوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي في إفريقيا، والذي تنطلق أعماله اليوم وتستمر لمدة 4 أيام متتالية في العاصمة الغانية أكرا، وتنظمه أمانة المنتدى الإفريقي لحوكمة الإنترنت بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بحضور ومشاركة ممثلين عن كافة الدول الإفريقية.

يأتي اختيار الأمم المتحدة للمستشار عادل ماجد، ليكون القاضي العربي الوحيد الذي يمثل منطقة شمال إفريقيا للمشاركة في الحوار الإفريقي الأول حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، وذلك في ضوء ما حققه من تعزيز إنشاء أول مسار مستقل للقضاء لأول مرة منذ تاريخ إنشاء المنتدى عام 2006 خلال مداخلته في الحفل الختامي لمنتدى الأمم المتحدة العالمي لحوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي الذي عقد بالنرويج العام الماضي.

ويتحدث المستشار عادل ماجد في المنتدى الإفريقي حول عدة موضوعات تعكس مصالح دول الجنوب ومنها السيادة الرقمية، وتعزيز مشاركة الدول الإفريقية في الجهود الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، كما يطرح مفهوم "السيادة الرقمية القضائية" لأول مرة بالمنتدى، إلى جانب جلسة خاصة يلقي خلالها كلمة حول "ضوابط توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء وفقا لمبادئ سيادة القانون".

تعد هذه المشاركة تكريسا لجهود الدولة في تعزيز الحضور المصري في المحافل الإقليمية الإفريقية، والمشاركة بخبرتها في الجهود الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، على نحو يعزز السيادة الرقمية الوطنية، ويواجه المخاطر الناشئة عن تقنيات التكنولوجيا البازغة.

المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض منتدى لحوكمة الإنترنت الذكاء الاصطناعي العاصمة الغانية أكرا

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