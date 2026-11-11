حقوق إنسان الشيوخ: معركة بناء الإنسان هي الأخطر.. ومواجهة العنف الرقمي تتطلب تشريعات رادعة

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول في ظل الواقع الإقليمي والدولي بالغ التعقيد ليس نقص الموارد، ولا صعوبة التحديات الاقتصادية، ولا اضطراب الأوضاع، وإنما فقدان القدرة على تشكيل وعي أبنائها وترك عقول أجيالها عرضة للتضليل والتشويه والاستقطاب، مشددًا على أن «الوعي الرشيد هو ملاذ الأمان وضمان مستقبل الأوطان».

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وبحضور قيادات منظمة تنمية المرأة وقيادات الأسرة العربية، لمناقشة قضية الوعي وبناء الإنسان وحماية الأسرة والأجيال الجديدة وجاءت كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية،

الوعي الرشيد والالتزام الدستوري وذلك ضمن محور الوعى وبناء الإنسان وحماية الأسرة المصرية والأجيال القادمة.

وأوضح «القصبي» الفارق الجوهري بين الوعي الرشيد الذي يدعم صناعة مستقبل أفضل، والوعي الزائف المضلّل الذي يصنع السلبية والتواكل والانهزامية ويمثل حائط صد أمام التقدم، محذرًا من أن غياب الوعي يجعل الأمم تفكر بعقول غيرها وتخضع لسياسة واقتصاد وثقافة وإعلام غيرها، وهو ما لا يقبله شعب مصر صاحب الحضارة الشامخة والتاريخ العريق.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي إلى أن قضية الوعي وحماية الأسرة ليست مجرد أطروحات للنقاش، بل هي مسؤولية وطنية والتزام دستوري أصيل رسّخته مواد الدستور المصري؛ حيث أكدت المادة (10) أن الأسرة أساس المجتمع، وألزمت المادة (11) الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف وتحقيق المساواة، فيما كفلت المادة (80) حماية حقوق الطفل، وأكدت المادة (93) التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لتتحول هذه النصوص إلى تشريعات وسياسات وبرامج تنفيذية قابلة للقياس والتقييم.

ركائز بناء الوعي ومواجهة الشائعات

ولفت «القصبي» إلى أن تسارع المعلومات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل جعل من القدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة مسؤولية لحماية البلاد من الفتن، موضحًا أن المعركة الحقيقية لم تعد مع من يمتلك المعلومة فحسب، بل مع من يوظفها لتشكيل العقول وصناعة القناعات بالباطل، مما يستدعي تضافر أربع ركائز أساسية لبناء الوعي:

الأسرة: باعتبارها نقطة البداية في بناء الإنسان.

تمكين المرأة: فالمرأة الواعية المتمكنة شريك أصيل في بناء الأسرة وصناعة مستقبل الأجيال.

التعليم: عبر تحويل المؤسسات التعليمية إلى بيئة تبني العقل الواعي والقدرة على التفكير والتحليل وقبول الاختلاف ونبذ العنف والتمييز، وليس الاكتفاء بمنح الشهادات العلمية.

الإعلام: كشريك فاعل في تشكيل الرأي العام وصناعة الاتجاهات وتحديد الأولويات.

التصدي لأنماط العنف المستحدث

وسلط «القصبي» الضوء على التطور الخطير في صور العنف التي تجاوزت المفهوم التقليدي البدني واللفظي لتشمل العنف الإلكتروني، والتنمر الرقمي، والابتزاز، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والاستغلال الإلكتروني للأطفال، والتأثير السلبي للمحتويات الرقمية، مؤكدًا أن الطفل أو المرأة قد يتعرضان للأذى والابتزاز وهما داخل منزليهما، مما يفرض الانتقال من مرحلة رد الفعل والمعالجة الجنائية بعد وقوع الجرائم إلى مرحلة الوقاية والاستباق.

توصيات وخارطة طريق للمرحلة المقبلة

وطرح الدكتور عبد الهادي القصبي خلال كلمته مجموعة من التوصيات العملية لتكون أساسًا للعمل خلال المرحلة القادمة، شملت:

تحويل قضية بناء الوعي إلى مشروع وطني دائم ومستدام بعيدًا عن الحملات الموسمية المؤقتة.

إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتربية الرقمية الآمنة لتأمين الأطفال والشباب والأسر ومواكبة التطور التكنولوجي.

تكامل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والمجتمعية في صياغة خطاب وطني موحد يحمي الأسرة ويعزز قيم المواطنة وحقوق الإنسان.

وضع الأسرة في قلب السياسات الاجتماعية والتنموية باعتبار الاستثمار في وعيها وحمايتها استثمارًا مباشرًا في مستقبل وحماية الدولة.

تعزيز الحماية القانونية وتطوير الوعي الرقمي لدى الأسر وأولياء الأمور، وتوفير آليات آمنة وسريعة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا.

تعزيز التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بحماية المرأة والطفل والأسرة.

التزام برلماني ورسالة ختامية

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ كلمته بالتأكيد على التزام البرلمان المصري بالعمل على تطوير التشريعات وآليات إنفاذ القانون بما يتناسب مع صور العنف المستحدثة لضمان حماية الضحايا وصون خصوصيتهم وكرامتهم، داعيًا إلى أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لعمل وطني جاد تتوحد فيه الرؤى وتتحول فيه التوصيات إلى إنجازات ملموسة تليق بالإنسان المصري والدولة المصرية.

وشدد «القصبي» في ختام كلمته على أن أخطر معركة نخوضها اليوم هي معركة بناء الإنسان، وأن أعظم انتصار تحققه الدولة هو بناء مواطن واعٍ قادر على حماية نفسه وأسرته ومجتمعه، قائلًا: «فلا تنمية بلا وعي، ولا تقدم بلا أسرة متماسكة، ولا حماية للأجيال الجديدة بدون تعليم واعٍ، وإعلام مسؤول، ومؤسسات وطنية ومجتمعية فاعلة».