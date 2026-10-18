عبد الهادي القصبي من مطروح: أمن الخليج خط أحمر.. ومصر قادرة على عبور التحديات

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن مصر تواجه مرحلة دقيقة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مشددًا على أن الحفاظ على الأمن القومي واستقرار مؤسسات الدولة يتطلب تعزيز الوعي الوطني وتكاتف المواطنين والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة القصبي إلى محافظة مطروح، حيث التقى قيادات ونواب حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لمتابعة جهود الحزب في الملفات الخدمية والمجتمعية، إلى جانب بحث سبل التعاون مع الأجهزة التنفيذية لدعم التعليم والرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

القصبي: رسائل الرئيس السيسي تكشف حجم التحديات أمام الدولة

وقال القصبي إن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفعاليات الوطنية الأخيرة حملت رسائل سياسية واستراتيجية مهمة، تعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتؤكد ضرورة الحفاظ على مؤسساتها واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن هذه الرسائل تمثل خارطة طريق لكل سياسي وحزبي ونائب برلماني ومواطن، بما تفرضه من مسؤولية وطنية تتطلب تحويل الوعي بالتحديات إلى مواقف عملية تسهم في حماية مقدرات الدولة وتعزيز استقرارها.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تستلزم وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار، في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات اقتصادية وتحديات تتعلق بالأمن المائي والغذائي والطاقة والهجرة غير الشرعية والإرهاب والتغيرات المناخية.

الوعي الوطني خط الدفاع الأول عن مصر

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن معركة الحفاظ على الدولة لا تقتصر على المواجهات الأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى حماية وعي المواطنين من الشائعات ومحاولات التضليل وزعزعة الثقة بين الشعب ومؤسساته.

وأوضح أن الوعي الوطني يمثل خط الدفاع الأول عن استقرار البلاد، مشيرًا إلى أن قوة الدولة ترتبط بتماسك المجتمع وقدرته على إدراك طبيعة التحديات والتعامل معها بمسؤولية.

وقال القصبي إن حماية الأوطان تبدأ بعقل واعٍ يدرك حجم المخاطر، وشعب متماسك يعرف قيمة دولته ومؤسساتها، وقيادات تتحمل مسؤولياتها بإخلاص.

أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وشدد القصبي على أن مصر دولة سلام تحترم سيادة الدول وحدودها، ولا تسعى إلى الاعتداء على أحد، لكنها تمتلك الإرادة والقدرة على حماية أمنها القومي وصون مصالح شعبها.

وأكد أن أمن دول الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، رافضًا أي محاولات للمساس بأمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسائر الدول الخليجية الشقيقة.

وأضاف أن العلاقات المصرية الخليجية تستند إلى روابط تاريخية وأخوية ومصالح مشتركة، وأن الحفاظ على أمن الأشقاء واستقرارهم يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

القصبي: لا سلام حقيقيًا في المنطقة دون دولة فلسطينية مستقلة

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد القصبي التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق حل الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي دوائر الصراع والعنف.

وأشار إلى استمرار الدور المصري في دعم الحقوق الفلسطينية والعمل على احتواء الأزمات الإقليمية، ومنع اتساع نطاق الصراعات بما يهدد أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

120 مليار جنيه تكلفة مواجهة الإرهاب.. والحفاظ على الاستقرار مسؤولية مشتركة

وتطرق القصبي إلى التضحيات التي قدمتها الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى ما ذكره الرئيس السيسي بشأن وصول تكلفة مواجهة الإرهاب إلى نحو 120 مليار جنيه، إلى جانب التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية الوطن والمواطنين.

وأكد أن الحفاظ على ما تحقق من استقرار يتطلب استمرار اليقظة والوعي، وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة بناء الدولة على أسس علمية ومؤسسية.

مستقبل وطن: العمل الخدمي جزء أساسي من دور الأحزاب

وفي سياق زيارته لمطروح، أكد القصبي أن حزب مستقبل وطن لا يحصر دوره في المشاركة السياسية والنيابية، وإنما يمد نشاطه إلى العمل المجتمعي والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين.

وأوضح أن دعم العملية التعليمية وتنظيم القوافل الطبية وتخفيف الأعباء عن الأسر تأتي في مقدمة أولويات الحزب، من خلال مبادرات تستهدف مساندة الطلاب والأسر، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا والتجمعات البعيدة.

وأضاف أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساسًا لتحقيق التنمية، سواء من خلال تحسين فرص التعليم أو دعم الرعاية الصحية أو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

لقاء محافظ مطروح لبحث الملفات الخدمية والتنموية

والتقى القصبي محافظ مطروح، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب في عدد من الملفات التي تمس احتياجات أبناء المحافظة.

وأكد أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين الخدمات وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، مع إعطاء الأولوية للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن مطروح تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية وتنموية مهمة، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وتحقيق التنمية الشاملة.

القصبي: مصر أكبر من التحديات ووحدة الشعب سر قوتها

واختتم القصبي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك من المقومات الوطنية وقوة المؤسسات وتماسك الشعب ما يؤهلها لتجاوز التحديات ومواصلة مسيرة التنمية.

ودعا قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والعمل بإخلاص وتغليب المصلحة العامة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على استقرار الدولة وصون مقدراتها وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.