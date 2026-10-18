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مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة

حملة أمنية
حملة أمنية
إبراهيم الهواري

نجح ضباط مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية في إنهاء نشاط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، اتخذا من قرية ميت كنانة وكرًا لممارسة نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر، وذلك عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة انتهى بمصرعهما، وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.


بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تفيد باتخاذ عنصرين إجراميين شديدي الخطورة أحد الأوكار بقرية ميت كنانة بدائرة المركز، لمواصلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فضلًا عن حيازتهما أسلحة نارية وذخائر.


وعقب التأكد من صحة المعلومات، جرى تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث أعد رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونيه، خطة أمنية محكمة لتحديد مكان اختباء المتهمين، وإعداد الأكمنة اللازمة تمهيدًا لضبطهما.


وبعد تحديد موقع الوكر، تحركت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمداهمته، مع الاعتماد على عنصر المفاجأة لمحاصرة المتهمين وضبطهما.
 

وفور استشعار العنصرين الإجراميين اقتراب ضباط مباحث مركز شرطة طوخ، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، لتتعامل القوة مع مصدر النيران، ويندلع تبادل لإطلاق النار انتهى بمصرعهما في الحال.


وعقب السيطرة على الموقف، عمل ضباط المباحث على تفتيش الوكر، حيث عثروا على كمية كبيرة من المواد المخدرة، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية والذخائر، وجرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

القليوبية طوخ ميت كنانة مطاردة المواد المخدرة

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