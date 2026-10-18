قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة وتؤكد استمرار الأجواء الخريفية طوال الأسبوع
مجلس النواب يرفع جلسته إلى الغد لاستكمال مناقشات تفويض الرئيس السيسي
إسرائيل تتهم الحرس الثوري الإيراني بالاتجار في النساء والأطفال لتأمين تمويل حروبه
سوريا.. قوات الاحتلال تقصف محيط تل أحمر في ريف القنيطرة
تعليم غزة: استشهاد 3 طلاب بنيران قوات الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة
أخبار السيارات | بورشه باناميرا 2027 بتحديثات وتغييرات رياضية .. جيتور ترافيلر 7 تظهر لأول مرة
ترامب يعلق على احتجاجات فرنسا: الهجرة دمرت البلاد.. أغلقوا الحدود
لاعب في الزمالك يعلن إصابته بكسر في الأنف بعد العودة من رواندا
الشطرنج وصل إلى حد الجنون.. محمد صلاح يكشف جانبا خفيا من حياته
حقيقة التبكير والجدول الرسمي.. ​مواعيد صرف مرتبات أكتوبر 2026 للعاملين بالدولة
الربيع الأوروبي بدأ في الخريف.. احتجاجات دامية وأعمال نهب تجتاح أوروبا
مصادر برلمانية: عدة جلسات لمناقشة تفويض الرئيس السيسي بشأن دعم السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال مؤتمر صحفي.. تفاصيل مدينة جديدة متكاملة بشرق القاهرة

مدينة جديدة
مدينة جديدة
أحمد عبد القوى

كشف مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم  عن تفاصيل مشروع مدينة عمرانية متكاملة بشرق القاهرة، على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، في امتداد شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة وغرب العاصمة الجديدة، ويضم المشروع وحدات سكنية ومرافق تعليمية وصحية وتجارية ورياضية، إلى جانب منشآت فندقية.

وأعلنت شركة إس تي إم للاستثمار إطلاق مشروع «كيان سيتي»، مع استهداف مبيعات تتجاوز 200 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من الطرح على مدار خمس سنوات، فيما تستهدف المرحلة الأولى استيعاب نحو 250 ألف نسمة.

ويضم المشروع نحو 40 ألف وحدة سكنية، تشمل الشقق والفيلات، بمساحات تبدأ من 85 مترًا مربعًا للشقق و230 مترًا للفيلات، مع توافر وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

ويتضمن المخطط العام 3 مستشفيات و18 مدرسة وحضانة وجامعة تضم 6 كليات، بالإضافة إلى 5 مراكز تجارية و7 أندية ومنشآت رياضية وفندقين بطاقة إجمالية تبلغ ألف غرفة.

وقال المهندس شادي سليم، الرئيس التنفيذي، إن عددًا من المرافق التعليمية والصحية والتجارية والرياضية بدأ التشغيل بالفعل، بالتوازي مع استكمال مراحل التطوير.

وأوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المشروع يعتمد على تنويع الأنشطة والخدمات والاستعانة بجهات متخصصة في إدارة وتشغيل المرافق.

ويشمل المخطط حديقة مركزية بمساحة 80 فدانًا، ومنظومة للنقل الجماعي، وشبكات اتصال حديثة، مع توقعات بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
 

مدينة جديدة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس والأنبا يواقيم

البابا تواضروس يستقبل الأنبا يواقيم لبحث ملفات الخدمة الرعوية بإسنا وأرمنت

جانب من الاجتماع

رفع كفاءة 20 مدرسة للتعليم الفني وبدء الدراسة بها العام المقبل

سفير إسبانيا بالقاهرة: التضليل الإعلامي ومخاطر الذكاء الاصطناعي تهدد استقرار المجتمعات والسلام العالمي

سفير إسبانيا بالقاهرة: التضليل الإعلامي ومخاطر الذكاء الاصطناعي تهدد استقرار المجتمعات والسلام العالمي

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد