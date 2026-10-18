خلال مؤتمر صحفي.. تفاصيل مدينة جديدة متكاملة بشرق القاهرة

كشف مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم عن تفاصيل مشروع مدينة عمرانية متكاملة بشرق القاهرة، على مساحة تتجاوز 22 ألف فدان، في امتداد شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة وغرب العاصمة الجديدة، ويضم المشروع وحدات سكنية ومرافق تعليمية وصحية وتجارية ورياضية، إلى جانب منشآت فندقية.

وأعلنت شركة إس تي إم للاستثمار إطلاق مشروع «كيان سيتي»، مع استهداف مبيعات تتجاوز 200 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى من الطرح على مدار خمس سنوات، فيما تستهدف المرحلة الأولى استيعاب نحو 250 ألف نسمة.

ويضم المشروع نحو 40 ألف وحدة سكنية، تشمل الشقق والفيلات، بمساحات تبدأ من 85 مترًا مربعًا للشقق و230 مترًا للفيلات، مع توافر وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الفوري.

ويتضمن المخطط العام 3 مستشفيات و18 مدرسة وحضانة وجامعة تضم 6 كليات، بالإضافة إلى 5 مراكز تجارية و7 أندية ومنشآت رياضية وفندقين بطاقة إجمالية تبلغ ألف غرفة.

وقال المهندس شادي سليم، الرئيس التنفيذي، إن عددًا من المرافق التعليمية والصحية والتجارية والرياضية بدأ التشغيل بالفعل، بالتوازي مع استكمال مراحل التطوير.

وأوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المشروع يعتمد على تنويع الأنشطة والخدمات والاستعانة بجهات متخصصة في إدارة وتشغيل المرافق.

ويشمل المخطط حديقة مركزية بمساحة 80 فدانًا، ومنظومة للنقل الجماعي، وشبكات اتصال حديثة، مع توقعات بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.

