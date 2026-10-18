وصول 6 قطارات بالخط الرابع للمترو.. ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم وصول 6 قطارات بالخط الرابع للمترو من إجمالي 24 قطارًا بالمرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.

وأوضح أن الخط يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يدعم التنمية العمرانية والسياحية، ويعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة. ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار خطة شاملة لوزارة النقل لتعظيم مشروعات النقل الحضري والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة لتلبية احتياجات الجمهورية الجديدة.

ويمتد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كم، ويضم 17 محطة تشمل 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر حتى محطة الفسطاط.

معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى

​بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 65%، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي 80%، بينما بلغت نسبة الأعمال المدنية للجزء الشرقي 46%، ووصلت نسبة الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة إلى 67%، في حين بلغت نسبة أعمال الوحدات المتحركة 48%.

وتقع محطة حدائق الأشجار كأولى محطات المرحلة الأولى غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر بمساحة تبلغ نحو 7100 متر مربع، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 68.4%.

المراحل المستقبلية ومخطط تبادل الخدمة

​يُنفذ الخط الرابع على أربع مراحل، حيث تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في المسافة من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة بطول 26.9 كم وتضم 21 محطة بعد بدء تسليم مواقع المحطات لشركات المقاولات الوطنية، وجارٍ دراسة تنفيذ المرحلتين الثالثة من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري، والرابعة من القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة. وتحقق المرحلة الأولى تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح، بينما تحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة ومع مونوريل شرق النيل في محطة الطيران، مع دراسة تنفيذ فرع لربط مطار القاهرة الدولي وتبادل الخدمة مع الخط الثالث. وتحقق المرحلة الثالثة تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، بينما تربط المرحلة الرابعة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة، إضافة إلى فرعة خدمة القيادة الاستراتيجية التي تتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل في محطة مسجد الفتاح العليم.