معهد تيودور بلهارس: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر

قال القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد عبدالعزيز إن إعداد كوادر تمريضية مؤهلة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وذلك في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به التمريض في مختلف مراحل تقديم الرعاية الطبية.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح بمناسبة احتفال المعهد الفني للتمريض بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث بتخريج دفعة جديدة من الطالبات، أن تأهيل الكوادر التمريضية لا يقتصر على اكتساب المعرفة والمهارات الفنية، بل يشمل أيضًا ترسيخ قيم المسؤولية والالتزام المهني والإنساني، بما يمكن الخريجات من أداء رسالتهن بكفاءة والمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة.

وتابع أن تخريج دفعة جديدة من طالبات المعهد يعكس أهمية مواصلة الاستثمار في العنصر البشري، والاهتمام بالتعليم والتدريب باعتبارهما أساسًا لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تطورات العمل الطبي والاستجابة لمتطلباته، متمنيًا للخريجات التوفيق في مسيرتهن المهنية وتحقيق المزيد من النجاح والتميز.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور عمر صبري أمين عام المعهد، والدكتور محمد ماهر المدير التنفيذي للمستشفى، حيث شاركا في مراسم الاحتفال وتكريم الطالبات المتفوقات تقديرًا لتميزهن الدراسي وجهودهن خلال سنوات الدراسة والتدريب.

وتضمنت الفعاليات فقرات فنية قدمها كورال مدرسة التمريض، شملت أغاني وطنية وحماسية، فيما جرى تكريم إنشراح صدقي سليمان، المديرة السابقة للمعهد الفني للتمريض، تقديرًا لجهودها في دعم العملية التعليمية والتدريبية والارتقاء بمستوى الأداء خلال فترة توليها المسؤولية.

وجاء تنظيم الاحتفالية بقيادة دنيا عثمان سيد مديرة المعهد الفني للتمريض، وبمشاركة القائمين على العملية التعليمية، احتفاءً بإتمام الطالبات مرحلة التأهيل العلمي والعملي واستعدادهن لبدء مسيرتهن المهنية.