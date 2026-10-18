قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الأندية المصرية في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
ضوء أخضر أمريكي لصفقة الـ«إف-35» مع السعودية.. 24.3 مليار دولار تهز حسابات المنطقة وإسرائيل تترقب
إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور
وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معهد تيودور بلهارس: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر

معهد تيودور بلهارس: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر
معهد تيودور بلهارس: إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر
أ ش أ

قال القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد عبدالعزيز إن إعداد كوادر تمريضية مؤهلة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وذلك في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به التمريض في مختلف مراحل تقديم الرعاية الطبية.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح بمناسبة احتفال المعهد الفني للتمريض بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث بتخريج دفعة جديدة من الطالبات، أن تأهيل الكوادر التمريضية لا يقتصر على اكتساب المعرفة والمهارات الفنية، بل يشمل أيضًا ترسيخ قيم المسؤولية والالتزام المهني والإنساني، بما يمكن الخريجات من أداء رسالتهن بكفاءة والمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة.

وتابع أن تخريج دفعة جديدة من طالبات المعهد يعكس أهمية مواصلة الاستثمار في العنصر البشري، والاهتمام بالتعليم والتدريب باعتبارهما أساسًا لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تطورات العمل الطبي والاستجابة لمتطلباته، متمنيًا للخريجات التوفيق في مسيرتهن المهنية وتحقيق المزيد من النجاح والتميز.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور عمر صبري أمين عام المعهد، والدكتور محمد ماهر المدير التنفيذي للمستشفى، حيث شاركا في مراسم الاحتفال وتكريم الطالبات المتفوقات تقديرًا لتميزهن الدراسي وجهودهن خلال سنوات الدراسة والتدريب.

وتضمنت الفعاليات فقرات فنية قدمها كورال مدرسة التمريض، شملت أغاني وطنية وحماسية، فيما جرى تكريم إنشراح صدقي سليمان، المديرة السابقة للمعهد الفني للتمريض، تقديرًا لجهودها في دعم العملية التعليمية والتدريبية والارتقاء بمستوى الأداء خلال فترة توليها المسؤولية.

وجاء تنظيم الاحتفالية بقيادة دنيا عثمان سيد مديرة المعهد الفني للتمريض، وبمشاركة القائمين على العملية التعليمية، احتفاءً بإتمام الطالبات مرحلة التأهيل العلمي والعملي واستعدادهن لبدء مسيرتهن المهنية.

القائم بأعمال مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث رئيس مجلس الإدارة الدكتور أحمد عبدالعزيز إعداد كوادر تمريضية تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى وأحكام| حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل نسيان تسبيح الركوع والسجود يبطل الصلاة؟.. ما الحسنات المكفرة للسيئات ؟

الدعاء

دعاء للأب بالصحة وراحة البال.. يرزقه بالبركة وطول العمر

الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر

بعد رفع كفاءته... رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنى أبي بكر الصديق بالمدينة الجامعية للطالبات

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد