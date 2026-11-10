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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 1021 قافلة بمراكز الشباب لنشر ثقافة الرفق بالحيوان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تبدأ وزارة الأوقاف، غدًا الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تنفيذ 1021 قافلة دعوية داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان «الرفق بالحيوان واجب إنساني وأخلاقي وديني»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار أنشطة المبادرة الدعوية والتوعوية «صحح مفاهيمك».

وتستهدف هذه التحركات توسيع نطاق التواصل المباشر مع الشباب، وإيصال الرسائل الدينية والتثقيفية إليهم من خلال لقاءات توعوية داخل مراكز الشباب، بما يدعم جهود وزارة الأوقاف في أداء رسالتها العلمية والدعوية، ونشر الوعي الصحيح، ومواجهة الأفكار والمفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.

وتولي القوافل اهتمامًا خاصًا بتوضيح نظرة الإسلام إلى التعامل مع الحيوان، والتعريف بمكانة الرحمة بالمخلوقات باعتبارها قيمة أصيلة في التعاليم الإسلامية، وليست مجرد تصرف إنساني اختياري، إذ تعبر عن أخلاق المسلم وطريقة تعامله مع مختلف الكائنات.

كما تتناول اللقاءات أهمية الإحسان إلى الحيوانات، وضرورة الابتعاد عن كل أشكال الإيذاء والتعذيب والإهمال، مع التأكيد على أن رعاية المخلوقات مسؤولية أخلاقية تستوجب التعامل معها برحمة ورفق، بما يساعد على ترسيخ هذه السلوكيات الإيجابية في المجتمع.

مبادرة «صحح مفاهيمك» لتعزيز الوعي الديني والأخلاقي

وتأتي القوافل ضمن جهود مبادرة «صحح مفاهيمك» الرامية إلى مواجهة الأفكار غير الصحيحة، وتنمية الوعي الديني والأخلاقي لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال التواصل المباشر مع الشباب، وتقديم خطاب دعوي مستنير يرتبط بالقضايا التي يواجهونها في حياتهم اليومية، ويناقش السلوكيات المؤثرة في المجتمع.

ويبرز التعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة للوصول إلى الشباب في أماكن تجمعهم، والمشاركة في بناء وعيهم وترسيخ المبادئ الإيجابية لديهم، بما يسهم في إعداد جيل يتحلى بالرحمة والإحساس بالآخرين والقدرة على تحمل المسؤولية تجاه مجتمعه.

 الرفق بالحيوان أساس لترسيخ الرحمة والمسؤولية

وشددت وزارة الأوقاف على أن نشر الوعي بأهمية الرفق بالحيوان يمثل جانبًا مهمًا من جهود بناء الشخصية الأخلاقية للشباب، لما تحمله هذه القيمة من معانٍ ترتبط بالرحمة والإحسان وتحمل المسؤولية في التعامل مع المخلوقات.

وأوضحت الوزارة أن ترسيخ هذه المبادئ في سلوك الأفراد ينعكس بصورة إيجابية على المجتمع، ويساعد على نشر ثقافة إنسانية أكثر رحمة، ويدعم جهود بناء مجتمع يقوم على القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، بما يسهم في نهضته وتقدمه.


 

وزارة الأوقاف قوافل دعوية الرفق بالحيوان وزارة الشباب والرياضة مبادرة صحح مفاهيمك الوعي الأخلاقي مراكز الشباب

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