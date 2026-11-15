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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تدعو إلى الاتفاق على قواعد تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل

الأمم المتحدة تدعو إلى الاتفاق على قواعد تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل
الأمم المتحدة تدعو إلى الاتفاق على قواعد تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل
أ ش أ

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الدول إلى الاتفاق بشكل عاجل على وضع معاهدة تنظم الأسلحة ذاتية التشغيل وتحمي حياة البشر قبل فوات الأوان، جاءت تلك دعوة فيما تستعد الدول للمشاركة في مؤتمر المراجعة السابع للاتفاقية المعنية بالأسلحة التقليدية المحددة الأسبوع المقبل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "تورك" إلى الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي ومخاطر توسع نطاق الحصول على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل في المستقبل القريب، ومضيفا" أن الآلات يجب ألا تحظى أبدا بقوة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان شخصا ما سيعيش أو يموت، وتثير الأسلحة ذاتية التشغيل مخاوف كبيرة بشأن الحق في الحياة، والكرامة البشرية، والمساءلة، وأكبر المخاوف يتمثل في أنها قد تسمح باستخدام القوة بدون قرار بشري كاف بشأن من المستهدف أو كيفية اتخاذ القرارات.

ودعا "تورك" إلى فرض حظر يمنع تلك الأسلحة من استهداف للأشخاص سواء على صعيد التصميم أو الممارسة، وحظر الأسلحة التي لها وظائف وآثار لا يمكن بشكل كامل فهمها أو توقعها أو تفسيرها أو السيطرة عليها من مستخدمين بشر، وفي حال تعذر منع مخاطر الانتهاكات الجسيمة أو إضعاف المساءلة، فإن الحظر التام هو الاستجابة المناسبة من منطلق حقوق الإنسان.

وشدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "فولكر تورك" على ضرورة أن يبقى الحكم والمسؤولية البشريان في جوهر القرارات المتعلقة باستخدام القوة.

وقال "إن الآلات لا يمكن أن تفهم قيمة الحياة البشرية أو تقيّم السياقات مثلما يفعل البشر أو تصدر أحكاما معقدة وفق القانون الدولي، ولا يمكن المحاسبة عندما تسوء الأمور".

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسلحة ذاتية التشغيل تحمي حياة البشر الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي

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