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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يرصد مخالفات بناء وتعديات وحرقًا عشوائيًا للمخلفات.. ويوجه بسرعة الإزالة وتطبيق القانون

ازالة تعديات
ازالة تعديات
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جولة ميدانية مفاجئة بمراكز الصف والعياط والبدرشين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة جهود رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد قرى الشوبك الشرقي والشرفاء والعطيات وكفر طرخان والأخصاص بمركز الصف، وعددًا من القرى والمناطق التابعة لمركز البدرشين، لمتابعة الحالة العامة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصد المحافظ قصورًا في مستوى أعمال النظافة بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف بقرية منشأة فاضل بمركز العياط، وقرى أبو رجوان القبلي والشوبك الغربي وطريق أسوان الزراعي بنطاق مركز البدرشين موجهًا بسرعة رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة وتكثيف أعمال المتابعة لضمان عدم تجدد التراكمات.

وفي ملف التصدي لمخالفات البناء والتعديات، رصد المحافظ عددًا من مخالفات البناء بقرى الشوبك الشرقي والشرفاء والعطيات والأخصاص بمركز الصف، شملت أعمال بناء تحت الإنشاء وبدء تنفيذ أعمدة الدور الأرضي، إلى جانب تعديات على الأراضي الزراعية وأعمال تبوير ووجود جمالون وتجمعات من مخلفات البناء بقرية كفر طرخان.

كما تابع المحافظ أعمال البناء الجارية بقرى الشوبك الغربي ونزلة الشوبك وأبو رجوان القبلي بمركز البدرشين، موجهًا بمراجعة الموقف القانوني لجميع الأعمال والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، ومشددًا على سرعة إزالة عدد من الجمالونات بمنطقة أبو رجوان البحري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة رصد المحافظ حالات حرق عشوائي للمخلفات بقرية المرازيق بمركز البدرشين موجهًا رئيس المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الممارسات والتصدي الفوري لأي حالات حرق عشوائي، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على رئيسي مركزي الصف والبدرشين بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وسرعة التعامل مع أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، وتحسين مستوى النظافة بالقرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة ازالة تعديات

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