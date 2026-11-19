عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة حوارية للمخرج المغربي نبيل عيوش، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالدورة الـ47 من المهرجان، وذلك على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وأدارتها إيسي أسيبو.

ورد نبيل عيوش على الانتقادات التي تعرض لها بسبب فيلمه «الكثير من الحب»، واتهامه باستغلال واقع المجتمعات المهمشة في المغرب، كما تحدث عن مدى مسؤولية صانع الأفلام تجاه الحفاظ على صورة مجتمعه وعدم تقديمها بشكل يسيء إليه.

وقال عيوش إن مسؤوليته الوحيدة بصفته فنانا ومخرجا هي تقديم أعمال صادقة، موضحا: «إذا كذبت، سيكتشف الجمهور ذلك بمجرد مشاهدة الفيلم. البعض يحاول أن يضع مسؤوليات كثيرة على عاتق المخرج، من بينها المسؤولية التي تحدثت عنها، لكنني لا أقبل ذلك، فأنا لست وزارة السياحة المغربية، بل مخرج أفلام».

نبيل عيوش: السينما بالنسبة لي مرآة

وأضاف: «السينما بالنسبة لي مرآة، وإذا رأيت فيها صورة لا تحبها وشعرت بالغضب، فهذه مشكلتك وليست مشكلتي»، مشددا على قوة ارتباطه بالمغرب، وأن أحدا لا يستطيع قطع هذه الصلة بينه وبين بلده وجمهوره.

وتابع: «حاول البعض قطع هذه الرابطة بيني وبين جمهوري المغربي، لكنهم لن يستطيعوا، وحتى لو حدث ذلك لفترة، فسوف يفهمون الأمر لاحقا».

وأكد عيوش أنه لا يصنع أفلامه بهدف نيل إعجاب الجمهور، وإنما يسعى إلى تقديم العالم كما يراه من وجهة نظره، قائلا إنه يشعر بالحزن تجاه الانتقادات التي يتعرض لها، لكنه لا يستطيع تجاهل الواقع، معربا عن اعتقاده بأن نظرة البعض إلى هذه القضايا قد تتغير بعد 20 أو 30 عاما.