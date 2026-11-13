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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان يرد على تقييم حسين لبيب لمجلس الزمالك: التاريخ سيذكر مواقفي

حسين لبيب
حسين لبيب
منار نور

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تصريحات حسين لبيب، رئيس النادي، بشأن تقييم أداء المجلس بـ4 درجات من 10، تعكس وجهة نظر رئيس النادي، مشددًا على أن الأخير هو المسؤول عن توضيح أسباب هذا التقييم.

وقال أحمد سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، ردًا على سؤال مهيب عبد الهادي بشأن تقييم حسين لبيب: «معناه إن المجلس منجحش، وبقولك التصريح يسأل عنه رئيس النادي».

وأضاف: «كابتن حسين لبيب هو اللي يسأل عن التصريحات؛ لأنه هو اللي بيدير المجلس، ولما المجلس يخلص مدته هقول تقييمي».

وتابع عضو مجلس الزمالك: «عايز الناس تفتكر، أن أحمد سليمان كان على كرسي الرئاسة، وقبل الانتخابات بـ4 أيام طلبوا مني أكون في القائمة الموحدة لمصلحة الزمالك، وأنا وافقت، واستغنيت عن كل ده، ولا دورت على نائب ولا أمين صندوق».

وأشار إلى أنه كان صاحب أعلى الأصوات قبل الانتخابات، قائلًا: «محدش كان يتوقع إن أحمد سليمان يحقق 16 ألف صوت قدام مرتضى، لكن فيه ناس مقدرتش تفاني أحمد سليمان».

واختتم تصريحاته قائلًا: «هقدم كشف حساب بعد انتهاء المدة عن فترتي، وهقول قصرت في إيه، والأيام هتثبت إن قعدتي ورفضي الاستقالة أكثر من مرة كانت لصالح النادي».

حسين لبيب أحمد سليمان الزمالك

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