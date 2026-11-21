تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 في مواجهة تحمل حسابات خاصة للجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني للفريق السماوي الذي يدخل الاختبار بطموحات تتجاوز حصد النقاط الثلاث.

ولا تقتصر أهمية المواجهة بالنسبة إلى موكوينا على مواصلة انطلاقته الاستثنائية مع بيراميدز وإنما تمتد إلى الحفاظ على سجله المميز أمام الأهلي بعدما سبق للمدرب الجنوب أفريقي أن واجه الفريق الأحمر في 4 مناسبات خلال قيادته ماميلودي صن داونز دون أن يتعرض لأي هزيمة ليصبح أمام فرصة جديدة لتأكيد تفوقه في المواجهات المباشرة.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الاثنين في لقاء يمثل اختبارا حقيقيا لطموحات الفريقين في المنافسة على لقب الدوري خاصة أن بيراميدز يعيش فترة مميزة تحت قيادة موكوينا الذي نجح في تحويل بدايته مع الفريق إلى سلسلة من النتائج اللافتة.

موكوينا يطارد العلامة الكاملة مع بيراميدز

منذ توليه القيادة الفنية لبيراميدز يوم 17 يوليو 2026 خلفا للكرواتي كرونسلاف يورتشيتش قدم رولاني موكوينا بداية استثنائية بعدما قاد الفريق لتحقيق الفوز في جميع المباريات الـ15 التي خاضها بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

ونجح المدرب الجنوب أفريقي في تحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته الأولى مع الفريق السماوي ليضع نفسه أمام تحدٍ جديد يتمثل في مواصلة هذه السلسلة خاصة أن مواجهة الأهلي تعد واحدة من أصعب الاختبارات التي تنتظر بيراميدز خلال الموسم الحالي.

وتكتسب انتصارات موكوينا أهمية إضافية في ظل طموحات إدارة بيراميدز وجماهيره في المنافسة بقوة على البطولات بعدما أصبح الفريق أحد أبرز المنافسين للأهلي والزمالك على الساحة المحلية إلى جانب حضوره القاري.

ويرغب موكوينا في إثبات أن البداية المثالية ليست مجرد طفرة مؤقتة وإنما انعكاس لعمل فني قادر على منح بيراميدز الاستمرارية أمام المنافسين الكبار وهو ما يجعل مواجهة الأهلي فرصة مهمة لتأكيد قوة مشروعه مع الفريق.

ماذا قدم موكوينا أمام الأهلي مع صن داونز؟

يمتلك رولاني موكوينا ذكريات مميزة أمام الأهلي بعدما خاض 4 مواجهات ضد الفريق الأحمر خلال عام 2023 عندما كان يتولى تدريب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ونجح خلالها في تجنب الخسارة محققا انتصارين وتعادلين.

وجاءت المواجهة الأولى بين الطرفين ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

لكن موكوينا نجح في تحقيق نتيجة أكثر قوة خلال المواجهة الثانية بعدما قاد صن داونز للفوز على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في واحدة من أبرز النتائج التي حققها الفريق الجنوب أفريقي أمام بطل مصر خلال السنوات الأخيرة.

ولم يتوقف تفوق المدرب الجنوب أفريقي عند منافسات دوري أبطال أفريقيا بل امتد إلى بطولة الدوري الأفريقي التي شهدت مواجهتين جديدتين بين الفريقين في الدور نصف النهائي.

ونجح صن داونز تحت قيادة موكوينا في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون مقابل قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الإياب ليحجز الفريق الجنوب أفريقي بطاقة التأهل ويواصل المدرب سجله الخالي من الهزائم أمام الأهلي.

وبذلك جاءت حصيلة مواجهات موكوينا الأربع أمام الأهلي مع صن داونز كالتالي:

مباراتان في دوري أبطال أفريقيا: تعادل 2-2 وفوز 5-2 لصالح صن داونز.

مباراتان في الدوري الأفريقي: فوز صن داونز 1-0 وتعادل سلبي.

إجمالي النتائج: انتصاران وتعادلان دون أي هزيمة.

الأهلي أمام تحدي كسر تفوق المدرب الجنوب أفريقي

وتمنح هذه الأرقام مواجهة الاثنين أهمية خاصة إذ لا يواجه الأهلي فريقا يسعى فقط إلى إيقاف انتصاراته وإنما يصطدم بمدير فني يمتلك تجربة سابقة ناجحة أمامه ويعرف جيدا كيفية التعامل مع أسلوب لعب الفريق الأحمر في المواجهات الكبرى.

ويمثل سجل موكوينا أمام الأهلي دافعا معنويا إضافيا للمدرب الجنوب أفريقي لكنه في الوقت نفسه يضعه أمام مسؤولية الحفاظ على هذه الأفضلية خاصة أن مواجهة بيراميدز تختلف في حساباتها وظروفها عن المواجهات السابقة التي خاضها مع صن داونز.

كما أن انتقال موكوينا إلى بيراميدز يمنح المواجهة بعدا مختلفا بعدما أصبح المدرب في مواجهة الأهلي بمشروع جديد وطموحات أكبر مستندا إلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات التي تساعده على المنافسة على الألقاب.

وفي المقابل يدرك الأهلي أن مواجهة بيراميدز تمثل اختبارا مهما لطموحاته المحلية وأن تحقيق الفوز لن يمنحه النقاط الثلاث فقط بل سيبعث برسالة قوية إلى أحد أبرز منافسيه على لقب الدوري.