نفذت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة ضمن حملات اليوم الواحد، استهدفت المخابز البلدية والأسواق العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، بمختلف الأنشطة.

وذلك في إطار إحكام الرقابة على تداول السلع والمواد الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، ومتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، والتصدي للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأسفرت الحملات الرقابية التي تم تنفيذها اليوم عن تحرير إجمالي 61 محضر (تضمنت 20 محضر بالأسواق العامة ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، و31 مخالفة بالمخابز البلدية) تنوعت ما بين مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات وزن وجودة الخبز، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وغيرها من المخالفات التموينية