ألمح أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، إلى إمكانية صدور قرارات داخل النادي خلال الساعات المقبلة، عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة حسني، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، إن الساعات المقبلة قد تشهد قرارات جديدة، مؤكدًا ضرورة التحرك سريعًا لتصحيح مسار الفريق بعد الأداء الذي ظهر به أمام بيراميدز.

وأضاف: «قبل ما أختم معاكم، وارد أن يكون هناك قرارات في الساعات القادمة، إحنا وصلنا للنهاية وأتمنى تصحيح المسار سريعًا».

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة أن تكون صورة مغادرة الجماهير لمدرجات استاد القاهرة قبل نهاية المباراة حاضرة أمام المسؤولين، قائلًا: «أتمنى أن مشهد خروج الجماهير قبل نهاية المباراة في استاد القاهرة يكون قدام العيون».

واختتم أسامة حسني تصريحاته بالتأكيد على أن التقصير الذي ظهر به الفريق غير مقبول، مجددًا حديثه عن احتمالية صدور قرارات خلال اليوم، بقوله: «التقصير اللي حصل ده مش مقبول، وبقول تاني وارد يكون في قرارات هتصدر النهارده».

وكان الأهلي قد تلقى خسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، حيث سجل كريم حافظ الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.