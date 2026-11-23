شن الإعلامي محمد فارس هجومًا حادًا على إدارة النادي الأهلي، بسبب استمرار الحسين عموتة في منصبه المدير الفني للفريق، رغم تراجع النتائج والأداء، مطالبًا بالتحرك الفوري للتعاقد مع مدرب بديل خلال الفترة الحالية، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الأسوأ من ارتكاب الخطأ هو الإصرار عليه، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني منذ بداية الموسم من غياب منظومة الضغط وعدم وجود شكل هجومي منظم، رغم حصول المدير الفني على فرصة كاملة لخوض فترة إعداد.

وأوضح فارس أنه كان يرى أن فرصة اتخاذ قرار بشأن الجهاز الفني قبل مواجهة بيراميدز قد انتهت، بسبب عدم تواصل إدارة الأهلي مع أي مدرب بديل، مؤكدًا أن استمرار عموتة في المباراة كان قرارًا إداريًا محسومًا، لكنه شدد على ضرورة بدء البحث عن مدرب جديد من الآن، حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى.

وأضاف أن فكرة التمسك بالمدرب لإرسال رسالة إلى اللاعبين بعدم تغيير الأجهزة الفنية باستمرار ليست مبررًا للاستمرار في التجربة الحالية، خاصة أن اللاعبين يعلمون أن المدرب قد يرحل بنهاية الموسم، متسائلًا عن الرسالة التي ستصل إليهم من هذا القرار.

وأشار الإعلامي إلى أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من تراجع الفريق، معتبرًا أن محاولة تصحيح المسار أقل ضررًا بكثير من الإصرار على تجربة لا تحقق النتائج المطلوبة، كما طالب إدارة الكرة بالخروج للحديث مع الجماهير والاعتراف بالأخطاء، وتوضيح خطة التعامل معها حتى فترة الانتقالات الشتوية في يناير، سواء على مستوى المدير الفني أو المحترفين الأجانب واللاعبين المحليين.

واختتم محمد فارس حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يمكنه التعامل مع الأداء الذي ظهر به أمام بيراميدز باعتباره أمرًا عابرًا، خاصة بعد موسم وصفه بالكارثي، شهد خسارة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، مطالبًا بقرارات عاجلة وخطة واضحة لتصحيح الأوضاع، بعيدًا عن تبرير التراجع أو تجاهل المشكلات الفنية.

وكان الأهلي قد خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ليتجمد رصيد الفريق الأحمر عند 20 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب.