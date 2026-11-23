كشف الإعلامي إسلام صادق، تطورات مواجهة الأهلي وبيراميدز، وردود الفعل الجماهيرية عقب نهاية اللقاء.

وكتب إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«بيراميدز يكتفي بثنائية في مرمى الأهلي ويتربع على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة.. موكوينا يواصل تفوقه على المارد الأحمر.. جماهير الأهلي تغادر الملعب حزينة قبل نهاية اللقاء.. وتطالب برحيل "عموتة" ومحاسبة اللاعبين!».

حيث حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب النادي الأهلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32، من ركلة جزاء، قبل أن ينجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 48، مع بداية الشوط الثاني.

وحاول الأهلي العودة في المباراة وتقليص الفارق، لكنه فشل في هز شباك بيراميدز، الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، حصد بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة، بينما تلقى الأهلي خسارة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصرى