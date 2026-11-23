طالب المنتج محمد العدل بضرورة إعادة النظر في اختيار حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، مؤكدًا أن التعاقد معه كان خطأ يجب تصحيحه، وذلك عقب خسارة الفريق الأحمر أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يجب أن نعترف أن اختيار حسين عموتة كان خطأ، لابد من تصحيحه.. ساندناكم.. لكن؟؟».

وجاءت رسالة العدل في ظل حالة الغضب التي سيطرت على جماهير الأهلي عقب الخسارة أمام بيراميدز، بعدما ظهر الفريق الأحمر بمستوى متراجع، وفشل في تقديم الأداء المنتظر خلال المواجهة.

وافتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يعزز مصطفى فتحي تقدم الفريق السماوي بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ليحسم بيراميدز المباراة لصالحه بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز في مبارياته التسع، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، وسط مطالبات بإعادة تقييم اختيارات الجهاز الفني وتصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.