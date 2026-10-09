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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: بوتين أكد لترامب استعداد روسيا لتوريد المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية

روسيا - امريكا
روسيا - امريكا
القسم الخارجي

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب استعداد موسكو لتوريد المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية، في خطوة تأتي وسط اهتمام دولي بتأمين إمدادات الطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضح الكرملين، بحسب التصريحات المنقولة، أن بوتين أكد، خلال اتصاله مع ترامب، استعداد روسيا للمساهمة في توفير المنتجات النفطية للأسواق العالمية، بما يعكس استمرار حضور ملف الطاقة في الاتصالات السياسية بين موسكو وواشنطن.

ويكتسب هذا الموقف أهمية؛ في ظل حساسية أسواق النفط والمنتجات البترولية تجاه التطورات الجيوسياسية، وما يمكن أن تفرضه التوترات الدولية من تحديات أمام حركة الإمدادات والتجارة العالمية، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على الأسعار وتكاليف النقل والطاقة.

وتُعد روسيا من الدول الرئيسية في سوق الطاقة العالمية، إذ يمثل إنتاجها من النفط ومشتقاته أحد العوامل المؤثرة في توازن العرض والطلب، وهو ما يجعل أي تصريحات بشأن زيادة الإمدادات أو استمرار تدفقها محل متابعة من جانب الدول المستهلكة والجهات المعنية بقطاع الطاقة.

ويأتي الإعلان الروسي؛ في وقت تتزايد فيه أهمية ضمان استمرارية تدفقات الطاقة إلى الأسواق، وسط مخاوف من تأثير الأزمات السياسية والأمنية على سلاسل الإمداد الدولية.

ولم يوضح التصريح المنقول، حجم المنتجات النفطية التي قد توردها روسيا، أو الأسواق المستهدفة، كما لم يحدد ما إذا كانت المحادثات قد أسفرت عن اتفاقات تجارية جديدة أو ترتيبات تنفيذية بهذا الشأن.

وتظل تفاصيل الموقف الروسي، وما قد يترتب عليه من خطوات عملية، مرهونة بما يصدر من بيانات رسمية إضافية بشأن نتائج الاتصال بين بوتين وترامب.

الكرملين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دونالد ترامب موسكو

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