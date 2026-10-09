تحذيرات من "تسونامي".. ورئيس بنما يدعو مواطنيه إلى الهدوء عقب الزلزال

دعا رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، اليوم /الجمعة/، مواطني بلاده إلى الهدوء في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد قبل قليل وبلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر وفقا لما أعلنه مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.
وقد أصدر نظام التحذير الأمريكي من أمواج المد العاتية (تسونامي) تحذيرا بشأن مخاطر محتملة لوقوع تسونامي في المنطقة، مرجحا احتمالية حدوث أمواج تسونامي خطيرة خلال الساعات القليلة المقبلة على طول بعض السواحل في كل من كوستاريكا والسلفادور وبيرو والمكسيك وجواتيمالا وبنما ونيكاراجوا وكولومبيا والإكوادور.
من جانبها، أفادت تقارير إعلامية محلية بأنه تم إغلاق مطار بنما الدولي بشكل مؤقت كإجراء احترازي في أعقاب الهزة الأرضية القوية.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن وزارة التعليم قررت تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد لباقي اليوم، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الركاب من بعض محطات المترو في العاصمة في أعقاب الهزة الأرضية القوية.
ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الزلزال.