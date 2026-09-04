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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من غير أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للوقاية من الصداع النصفي

الصداع النصفى
الصداع النصفى
نهى هجرس

يسبب الصداع النصفي ألمًا نابضًا يتراوح بين المتوسط والشديد، وقد تُعاني أيضًا من الغثيان أو القيء، وحساسية مفرطة للضوء والصوت، قد يكون الألم شديدًا لدرجة تُعيقك عن ممارسة أنشطتك اليومية.

يستمر الصداع النصفي من ساعات إلى أيام، وإليك طرق الوقاية من الصداع النصفي والسيطرة على أعراضه عند حدوثه.

بحسب المؤسسة الأمريكية للصداع النصفي ، يعاني أكثر من أربعة ملايين شخص من الصداع النصفي المزمن، ويصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال، ويبدأ معظم المصابين به بين سن العاشرة والأربعين

طرق الوقاية من الصداع النصفي

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، فقد لا تتمكن من منعه تمامًا، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للحد من تكراره، أولًا، حدد محفزات الصداع النصفي لديك لتتمكن من محاولة منعه أو السيطرة عليه، لمعرفة هذه المحفزات، ننصحك بتدوين وقت ومكان ومدة حدوث الصداع في مفكرة، من خلال تتبع ما يُحفز الصداع النصفي وما يُساعدك على الشعور بتحسن، ولمساعدتك في تحديد محفزاتك من خلال مراقبة استجابة جسمك للضغط النفسي والمحفزات، يُمكن لهذا العلاج أن يُعلمك كيفية الاسترخاء تحت الضغط النفسي وتقليل نوبات الصداع النصفي

إضافة إلى تجنب محفزاتك الشخصية، يمكنك محاولة منع ألم الصداع النصفي أو إيجاد طريقة لتخفيفه بهذه الطرق:

- مارس الرياضة بانتظام 

ترتبط التمارين الهوائية مثل المشي والركض والجري وركوب الدراجات بانخفاض نوبات الصداع النصفي.

- حافظ على جدول زمني منتظم 

إذا كنت تنام وتأكل وتمارس الرياضة بانتظام، فقد تعاني من أعراض أقل للصداع النصفي.

- يمكنك التحكم في التوتر

يمكن أن يساعد تقليل مشاعر التوتر من خلال العلاج، وكذلك تقنيات الاسترخاء مثل التأمل

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