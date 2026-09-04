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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش هتصدق.. لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

الملابس الجديدة
الملابس الجديدة
هاجر هانئ

ارتداء شيء جديد أو الملابس الجديدة  يمكن أن يضع حماسا في خطوتك. ولكن بعد قطع تلك العلامة، قد تسأل نفسك عما إذا كان عليك الآن غسل تلك الملابس قبل ارتدائها. في حين أن بعض قواعد الغسيل في المدرسة القديمة لا تزال صحيحة، فقد يكون من الصعب معرفة أي منها متجذر في التطبيق العملي، وأيها معلق بسبب العادة أو نصيحة الأجيال.

أسباب وراء غسل الملابس الجديدة دائما

بالنسبة للبعض، غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها غير قابل للتفاوض عمليا. كانت "قاعدة" ما قبل الغسيل مهمة بشكل خاص في الماضي، عندما كان من المرجح أن يتم صبغ الملابس ومعالجتها بمواد كيميائية أقل تنظيما. يساعد الغسيل قبل الارتداء على إزالة أي أصباغ متبقية أو تشطيبات المصنع أو غيرها من المجهولات التي قد تهيج الجلد أو تنتقل إلى أقمشة أخرى.

الآن، تنبع حجة غسل الملابس الجديدة من عقلية آمنة أفضل من الأسف. فيما يلي بعض الأسباب الجيدة لتبني (أو مواكبة) الممارسة:

المخلفات الكيميائية والتشطيبات النسيجية: للحفاظ على الملابس تبدو هشة على الرفوف أو أثناء الشحن، غالبا ما يطبق المصنعون التشطيبات التي تقاوم التجاعيد. في حين أن هذه تساعد ملابسك على أن تبدو جاهزة للمعرض، إلا أنها ليست بالضرورة صديقة للبشرة. يساعد الغسيل على إزالة تلك المواد، وهو ذكي بشكل خاص إذا كان لديك بشرة حساسة.

الأصباغ التي لم يتم ضبطها بالكامل: من المعروف أن الدنيم الداكن أو القطع ذات الألوان الزاهية أو المطبوعات المشبعة تنزف في الغسيل - وأحيانا على بشرتك أو أثاثك. يمكن أن يساعد الغسيل المسبق في منع الحوادث الملطخة (على سبيل المثال، الصبغة الزرقاء على الأريكة البيضاء).

أنت لا تعرف دائما أين كانوا: حتى لو كانت الملابس تبدو نقية، فربما كانت رحلة رائعة - من أرضيات المصنع إلى صناديق الشحن إلى رفوف التخزين والتجارب. يضمن الغسيل السريع أن تبدأ من جديد.

هل الغسيل المسبق ضروري حقا؟

في حين أن هذه كلها أسباب قوية لغسل الملابس الجديدة، إلا أنها ليست مقطوعة وجافة تماما كما كانت من قبل، كما توضح خبيرة النسيج والحرفية كريستينا أرغونيش. "التقدم في معايير التصنيع والأصباغ يجعل هذه القاعدة غير ضرورية لبعض العناصر."

سيتم تصنيف العديد من الملابس على أنها "مغسولة مسبقا" أو "متقلصة مسبقا". إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن تكون الملابس قد مرت بالفعل بعملية تنظيف لإزالة الصبغة الزائدة وتنعيم النسيج. يمكن للسترات والملابس الخارجية أيضا تخطي الغسيل المسبق في المنزل، وكذلك أولئك الذين توصي ملصقات العناية بهم أو يتم تمييزهم على أنهم تنظيف جاف فقط.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالقطع المصبوغة بشدة أو الملابس الداخلية أو معدات التمرين أو أي شيء يعانق الجلد عن كثب، فإنه عادة ما يدفع مقابل الغسيل المسبق. يقول أرغونيش: "إذا كنت تريد التأكد من أن ملابسك نظيفة للغاية ويقول الملصق إنها على ما يرام، فاستمر واغسلها مسبقا". "سيقوم بعض المصنعين أيضا بتسمية ملابسهم - وخاصة الدنيم - عند التوصية بالغسيل المسبق."
 

الملابس الجديدة غسل الملابس الجديدة الأصباغ الصبغة الزرقاء النسيج

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