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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 43.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي

منة فضالي
منة فضالي
هاجر هانئ

يصادف اليوم 4 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة منة فضالي والتي اتمت عامها الـ 43 وعلى الرغم من ذلك لازالت تحافظ على جمالها ورشاقتها الملفتة.

إطلالات منة فضالي 

تعتبر منة فضالي من النجمات اللاتي تجذب الأنظار في الكثير من الأحيان بأناقتها وذوقها الراقي في أختيار التي تظهر بها سواء الكلاسيك أو الكاجوال.

تسيطر الجرأة دائما على إطلالات منة فضالي، فهي تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة كما تفضل دائما التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

تحرص منة فضالي على تنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها كما تعتمد على الحقائب و الأحذية المميزة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد منة فضالي على تسريحات الشعر البسيطة وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.

منة فضالي إطلالات منة فضالي عيد ميلادها

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