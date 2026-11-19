يخطط البنك المركزي المصري خلال اليوم الخميس 19-11-2026، لـبيع أذون خزانة ذات العائد الثابت والمقومة بالجنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف بيع أجلي 182 و 364 يوما خلال اليوم بقيمة إجمالية مستهدفة تبلغ 140 مليار جنيه في 2.604 مليار دولار في المتوسط.

تفاصيل العطاءات

وبحسب ما ذكره تقرير البنك المركزي المصري فإنه من المخطط بيع أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 60 مليار جنيه بما يعادل 1.12 مليار دولار في المتوسط.

بينما من المخطط بيع أجل 364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه بما يساوي 1.5 مليار دولار في المتوسط.

ويلجأ البنك المركزي المصري بصورة دورية لطرح أذون وسندات خزانة بصورة أسبوعية دورية بواقع 3 عطاءات أسبوعياً لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة لصالح وزارة المالية والوفاء بالتعهدات الحكومية.

علي مدار الأسبوع الجاري باع البنك المركزي المصري ما يقارب من 232.4 مليار جنيه بما يعادل 4.32 مليار دولار؛ علي مستوى عطاءين اثنين تم اجراءهما خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري ، بعد أن استهدف العطائين بيع سندات وأذون الخزانة بقيمة 115 مليار جنيه.