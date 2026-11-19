أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، مقتل 22 مسلحا خلال عمليات نفذتها قوات الأمن في مناطق مختلفة بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - بأن قوات الأمن شنت عملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في مقاطعة "شمال وزيرستان"، مما أدى إلى وقوع تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل 15 مسلحا.

وأضافت الإدارة أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على ستة مسلحين خلال عمليتين منفصلتين شنتهما في مقاطعة "بانو"، ومسلح واحد خلال عملية في مقاطعة "تانك".. مشيرة إلى أنه تم مصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزة المسلحين القتلى.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم شن عمليات تطهير في المنطقة من أجل القضاء على أي مسلح آخر هناك.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".