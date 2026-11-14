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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يرفع مستهدفات بيع أذون وسندات خزانة بمعدل 16 مليار جنيه في أسبوع

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع البنك المركزي المصري من حجم طلبات بيع أدوات دين محلية ذات عوائد ثابتة ومتغيرة للأسبوع الثاني؛ بهدف السيطرة على عجز الموازنة والوفاء بالتعهدات الحكومية.

وزاد البنك المركزي من حجم طرح أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 16 مليار جنيه، بما يساوي 299.74 مليون دولار.

تفاصيل الاستثمارات

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وبموجب التعاون مع وزارة المالية؛ يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العام.

ووصل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع نحو 235 مليار جنيه بما يساوي 4.402 مليار دولار ، مقابل 219 مليار جنيه بما يعادل 4.065 مليار دولار.

تفاصيل طرح أدوات الدين

وكشف البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما” بقيمة إجمالية تبلغ  195 مليار جنيه بما يساوي 3.563 مليار دولار بتراجع بلغ 10  مليارات جنيه؛ مقابل  205 مليار جنيه بما يعادل 3.806 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيجري بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه سيتم طرحها غدًا الأحد بنفس طرح الأسبوع الماضي.

ومن المستهدف طرح أجلي 182 و364 يومًا بقيمة 100 مليارات جنيه خلال الخميس المقبل بتراجع قدره 10 مليارات جنيه في الأسبوع الماضي ؛ إذ سيتم بيعها اعتباراً من الخميس المقبل، منها أجل 182 يوما بقيمة 25 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 75 مليار جنيه.

ورفع  البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 1.5 و 3 سنوات بمقدار 20 مليار جنيه بزيادة 14 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتتضمن الاستحقاقات بيع استحقاق خزانة لمدة 1.5 عام بقيمة 5 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه.

وسيتم بيع استحقاقي خزانة ذو عائد متغير بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار  جنيه نتيجة بيع سند خزانة 1.5 سنة بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه.

البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر أذون خزانة أدوات دين أجل 182 يوما أجل 364 يوما الفجوة التمويلية

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