قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، إن استعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية تمثل أولوية وطنية لا تراجع عنها، مشددا على أن عيد الاستقلال لا يكتمل إلا بتحرير الأرض وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية والاعتداءات والخروق المتكررة التي توقع شهداء وجرحى وتلحق الدمار بالقرى والبلدات وتعيق عودة الأهالي إلى أرضهم.

جاء ذلك في كلمة لقائد الجيش اللبناني، اليوم الخميس؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال لبنان.

وأضاف بالقول: " إن هذه الذكرى تستحضر معاني النضال والتضحية والإرادة المشتركة في بناء وطن يجمع أبناءه تحت راية واحدة ويضمن لهم الحرية والأمان" مشيرا إلى أن لبنان واجه منذ استقلاله مراحل عصيبة وتحديات كبرى وأخطارا هددت وحدته، لكنه حافظ على مقومات صموده بفضل إرادة أبنائه وتضحياتهم، موضحا أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزما إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، في وقت يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك هذه التفاهمات والتنصل من التزاماته، الأمر الذي يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن لبنان واستقراره.

وأشار إلى أن المرحلة الدقيقة الراهنة تستوجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، لا سيما مع اقتراب انتهاء مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما يزيد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الوحدات العسكرية تواصل، إلى جانب مهماتها في الجنوب، مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، ومراقبة المياه الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وإحباط عمليات التهريب وملاحقة المخلين بالأمن.

وشدد قائد الجيش على أن صون الاستقلال يتطلب تحصين الداخل والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، من خلال التفاف المواطنين حول الجيش، محذرا من محاولات استغلال الظروف الصعبة للنفاذ إلى الساحة الداخلية، ومؤكدا ضرورة التحلي بأعلى درجات الوعي والحكمة وعدم الانجرار وراء محاولات التحريض أو الغايات المشبوهة التي تهدد وحدة اللبنانيين.

وأكد أهمية تطوير قدرات المؤسسة العسكرية واستثمار الإمكانات المتاحة بأفضل السبل، معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدول الشقيقة والصديقة، والسعي إلى توسيع آفاق التعاون وزيادة هذا الدعم، انطلاقا من الثقة التي تحظى بها المؤسسة العسكرية على المستويين الداخلي والدولي.

كما أكد أن قيادة الجيش تدرك حجم الأعباء التي يتحملها العسكريون والصعوبات التي تواجههم وعائلاتهم، وستبذل أقصى جهودها للوقوف إلى جانبهم وتأمين حقوقهم، مشيدا بما يحققونه من إنجازات رغم محدودية الإمكانات، ومشددا على أن قوة المؤسسة العسكرية لا تقاس بالعتاد وحده، بل تتجسد في كفاءة العسكريين وانضباطهم وإيمانهم برسالتهم.

ودعا العسكريين إلى التمسك بقسمهم ومبادئ الشرف والتضحية والوفاء، وعدم السماح للصعوبات أو حملات التشكيك بالنيل من عزيمتهم، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تقف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء.

واختتم هيكل كلمته بتجديد العهد على الوفاء لرسالة الجيش والحرص على وحدة لبنان وأمن شعبه واستقراره، والانحناء إجلالا للشهداء وتحية الجرحى، والثبات في مواجهة الأخطار، حتى تحرير الأرض وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.