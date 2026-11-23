أعلن نادي مولودية الجزائر إنهاء علاقته بالمدرب التونسي خالد بن يحيى، بعد التوصل إلى اتفاق بالتراضي لفسخ التعاقد، وذلك قبل ساعات من مواجهة شبيبة القبائل في منافسات الدوري الجزائري.

وحسمت إدارة النادي قرار رحيل المدرب صباح اليوم الاثنين، لتنتهي بذلك مهمته مع الفريق قبل نهاية عقده الذي كان من المقرر أن يستمر حتى ختام الموسم الحالي.

جاء الانفصال في ظل تراجع النتائج وتزايد الانتقادات الموجهة للجهاز الفني، بعدما سبق أن أبدى بن يحيى رغبته في مغادرة الفريق عقب الخسارة أمام أولمبيك أقبو بهدف دون مقابل، قبل أن تتوصل الإدارة معه إلى اتفاق رسمي لإنهاء التعاقد.

كريم دلهوم يقود المولودية مؤقتًا

واستقرت إدارة مولودية الجزائر على إسناد مهمة قيادة الفريق إلى المدرب المساعد كريم دلهوم خلال المواجهة المرتقبة أمام شبيبة القبائل، لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في المرحلة المقبلة.

يأتي رحيل بن يحيى في مرحلة مهمة من الموسم، مع استعداد الفريق لخوض عدد من الاستحقاقات المحلية والقارية، وفي مقدمتها منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

كان المدرب التونسي قد حقق نجاحًا مع مولودية الجزائر خلال فترته الماضية، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري المحلي في الموسم السابق، كما ساهم في تأهل الفريق إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية خلال الموسم الحالي.

ويكتسب رحيل بن يحيى أهمية إضافية بالنسبة للزمالك، في ظل وجود مولودية الجزائر ضمن منافسيه في دور المجموعات، وهو ما يفتح الباب أمام تغييرات فنية داخل الفريق الجزائري قبل المواجهات القارية المرتقبة.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر 2026، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.